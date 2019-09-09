 Зеленський очікує підтримки з боку ФРН та Франції на саміті ″нормандської четвірки″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.09.2019

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Новини

Зеленський очікує підтримки з боку ФРН та Франції на саміті "нормандської четвірки"

На майбутній зустрічі "нормандського формату" Київ має намір вирішити питання про звільнення всіх утримуваних осіб і визначити терміни розведення сил на Донбасі, заявив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається побачити підтримку української позиції з боку Німеччини та Франції під час наступного саміту лідерів "нормандської четвірки". Про це Зеленський сказав у понеділок, 16 вересня, під час пресконференції у Києві після зустрічі з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

"Очікую, що європейські країни будуть підтримувати українську позицію. Дуже хочу в це вірити і впевнений, що за столом переговорів так і буде", - сказав Зеленський, цитує інформагенція "Українські новини". 

Зеленський заявив, що очікує, що після цієї зустрічі буде "нормальний результат" після складних переговорів. А ще він розраховує, що надалі зустрічі в "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина та Франція) будуть "не через три роки, а дуже часто, доки ми не вирішимо всі питання, пов'язані з поверненням наших територій і припиненням війни", цитує "Інтерфакс-Україна".

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Під час телефонної розмови лідери Франції та Росії погодилися, що імпульс після обміну утримуваними між Києвом і Москвою дозволить проведення саміту "нормандської четвірки" в Парижі у найближчі тижні. (08.09.2019)

Американський президент Дональд Трамп позитивно оцінив обмін утримуваними між Україною і РФ та заявив про готовність приєднатися до "нормандського формату". (10.09.2019)

Президент України також наголосив, що під час саміту лідерів "нормандської четвірки" Київ сподівається вирішити питання про остаточний обмін утримуваними особами з РФ та визначити терміни розведення сил і засобів у зоні конфлікту на Донбасі.

"Там (на зустрічі в "нормандському форматі". - Ред.) головні кроки - вирішення (...) питання остаточного обміну всіх наших полонених, усіх на всіх, (…). Друге питання - остаточне визначення чітких термінів розведення військ (…) чіткі терміни, коли ми розводимо війська вздовж усієї контактної лінії", - сказав Зеленський

Великі сподівання на Словаччину

Водночас Зеленський також висловив надію, що під час головування Словаччини в ЄС буде досягнуто прогресу в питаннях припинення вогню на Донбасі та виведення російських військ з непідконтрольних Києву територій.

"Великі надії ми покладаємо на словацьке головування в ОБСЄ, на його подальші кроки для істотного прогресу в цьому важливому для нашої країни питанні: повне й постійне припинення вогню, остаточне розведення сил у районі Станиці Луганської, яке має бути належним чином верифіковане ОБСЄ. Все це стане першими суттєвими кроками на шляху до миру", - впевнений Зеленський.

Крім того, глава української держави очікує, що Словаччина й надалі порушуватиме в ОБСЄ питання про "повне виведення окупаційних військ з України" та "повернення під контроль тимчасового окупованих територій".

Український президент також наголосив, що проведення місцевих виборів на непідконтрольних територіях Донбасу можливе тільки після виведення всіх військ із цих територій.

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    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

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    Автор: Дженніфер Ваґнер


DW.COM

Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

Зайцеве - село на лінії фронту на Донбасі. Тут залишилося мало людей. Ті, що залишилися, прагнуть миру. Але до нього, судячи з усього, ще дуже далеко. Фоторепортаж DW. (09.04.2019)  

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