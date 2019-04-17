Зеленський обіцяє не слухати поради Коломойського на посаді президента

Кандидат на посаду президента України, шоумен Володимир Зеленський обіцяє у разі обрання президентом не слухати поради бізнесмена Ігоря Коломойського з питань державного управління. В ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" увечері у четвер, 18 квітня, Зеленський негативно відповів на запитання ведучої про те, чи готовий він приймати поради щодо державного управління від Коломойського.

Обіцянка залишити бізнес

Водночас Зеленський зазначив, що є партнером Коломойського в медіабізнесі, від якого він у разі обрання відмовиться і, таким чином, не матиме жодних бізнес-інтересів на посаді глави держави, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Я виходжу з бізнесу. Я виходжу зі студії "Квартал 95". Я не буду виходити п'ять років, як хтось з якоїсь фабрики. Тобто я перестаю бути комусь партнером", - заявив Зеленський, додавши, що якщо він коли-небудь порушить закон, то сам піде з посади президента.

Зеленський йде у президенти "на п'ять років"

Також Володимир Зеленський вкотре заявив, що йде тільки на один п'ятирічний президентський термін, а одним з перших законів запропонує закон про імпічмент.

"Я став популярною забезпеченою людиною завдяки цій країні, завдяки Україні. Тому для мене це мета, не бачу перешкод, приведу розумних людей, не впораюся - піду. Тому йду на п'ять років і пропоную один з перших законів - закон про імпічмент", - зазначив він.

"Ні" силовому звільненню Донбасу

Щодо ситуації на Сході України, Зеленський заявив, що не готовий віддати наказ про силове звільнення Донбасу. Відповідаючи на запитання ведучої про те, чи готовий він віддати наказ про військові дії, щоб військовим шляхом звільнити Донбас, Зеленський сказав: "Ні".

Підтримка декомунізації, "зміна" мовних квот

Шоумен також заявив, що підтримує процес декомунізації і хоче "трошки змінити" мовні квоти на радіо і телебаченні. На запитання ведучої "Права на владу" про те, чи підтримує він декомунізацію, Зеленський відповів: "Звичайно". Мовні квоти на радіо і телебаченні кандидат у президенти скасовувати наміру не має, але хоче їх "трошки змінити".