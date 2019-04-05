Зеленський не прийде на НСК "Олімпійський" 14 квітня

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що готовий провести дебати з нинішнім главою держави Петром Порошенком на НСК "Олімпійський" 19 квітня. "19 квітня на НСК "Олімпійський" відбудуться мої дебати з Порошенком, де я зможу поставити йому будь-яке запитання", - сказав Зеленський у відеозверненні, опублікованому на сторінці "Команди Зеленського" в соціальній мережі Facebook у понеділок, 8 квітня.

Серед запитань до Порошенка, котрі цікавлять саме Зеленського, є й такі: "Коли почнуться посадки?" Ще одним важливим, на думку Зеленського, запитанням є: "Чому не сидять за ґратами Свинарчуки? (йдеться про колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, який раніше мав прізвище Свинарчук, і його сина Ігора, які згадуються в розслідуванні журналістів про розкрадання коштів у державному концерні "Укроборонпром". - Ред.).

"Я думаю, що у народу України за п'ять років дуже багато запитань до Порошенка, які ви не можете йому поставити, але я можу від вашого імені. Тому, будь ласка, пишіть коментарі, яке запитання саме ти хочеш поставити Порошенку", - сказав Зеленський.

Раніше Петро Порошенко запрошував Зеленського до дебатів на стадіоні НСК "Олімпійський" 14 квітня.