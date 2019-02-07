 Зеленський зустрівся з Епіфанієм, Філаретом та Онуфрієм | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2019

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Новини

Зеленський зустрівся з Епіфанієм, Філаретом та Онуфрієм

Новообраний президент України зустрівся із предстоятелем ПЦУ Епіфанієм, почесним патріархом ПЦУ Філаретом та главою УПЦ МП Онуфрієм.

Новообраний президент України Володимир Зеленський

Новообраний президент України Володимир Зеленський

Новообраний президент України Володимир Зеленський у вівторок, 30 квітня, зустрівся із предстоятелем Православної церкви України (ПЦУ) Епіфанієм та обговорив низку тем, серед яких, зокрема, війна на Донбасі, боротьба з корупцією і бідністю, а також відносин між державою і церквою. Про це повідомили у прес-службі Зеленського.

"Новообраний глава держави і митрополит Епіфаній були єдині в тому, що церква повинна молитися, а держава - робити все, щоб усі регіони нашої країни жили в мирі і спокої", - зазначається у повідомленні. Володимир Зеленський також висловив надію на доброзичливі відносини церкви і держави. Також новобраний президент зустрівся у вівторок із почесним патріархом ПЦУ Філаретом.

Згодом Володимир Зеленський зустрівся і з главою Української православної церкви Московського патріархату *УПЦ МП) Онуфрієм. Як зазначається у повідомленні інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП, учасники зустрічі, зокрема, "обговорили ситуацію, яка склалася в релігійній сфері України".

Нагадаємо, у вівторок, 30 квітня, Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила остаточні результати виборів. Згідно з ними, Володимир Зеленський переміг, набравши 73,22 відсотка голосів виборів. Петра Порошенка підтримали 24,45 відсотка виборців. За словами голови ЦВК Тетяни Сліпачук, за Зеленського віддали голоси загалом 13,541 мільйона громадян, а за Порошенка - 4,522 мільйона українців. При цьому 428 тисяч бюлетенів визнані недійсними. 

Infografik Endergebnis Präsidentschaftswahl Ukraine 2019 UK

Згідно з українським законодавством, ЦВК зобов'язана була оголосити результати виборів не пізніше 1 травня. Після цього не пізніше, ніж за 30 днів повинна відбутися інавгурація новообраного президента.

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22 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив заяву Київської митрополії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) про забезпечення позову у справі про скасування наказу міністерства культури України, згідно з яким Київська митрополія УПЦ МП має змінити свою назву.

20 грудня 2018 року Верховна Рада ухвалила закон, що зобов'язує УПЦ МП у своїй назві зазначити приналежність до Російської православної церкви. 22 грудня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Документ передбачає, що релігійна організація, яка входить до структури релігійної організації із центром у державі, що вчинила військову агресію проти України й тимчасово окупувала її територію, зобов'язана в назві відображати приналежність до такого центру за межами країни. 

Дивитись відео 13:21

Митрополит Епіфаній: ПЦУ ніколи не буде державною (03.01.2019)

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