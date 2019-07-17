 Зеленський заявив, що більше не звертатиметься до Парубія, а говоритиме з новою Радою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2019

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Новини

Зеленський заявив, що більше не звертатиметься до Парубія, а говоритиме з новою Радою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що більше не звертатиметься до голови нинішнього складу Верховної Ради Андрія Парубія, оскільки не бачить сенсу продовжувати розмову.

Володимир Зеленський не звертатиметься до голови Верховної Ради Андрія Парубія, а говоритиме з новим парламентом

Володимир Зеленський (архівне фото)

Президент України Володимир Зеленський заявив у п'ятницю, 19 липня, що більше не має наміру взаємодіяти із головою нинішнього складу Верховної Ради Андрієм Парубієм, а говоритиме вже з новим парламентом.

"Жодних спільних дій із головою цієї Верховної Ради я більше не бачу", - цитує Зеленського "Інтерфакс-Україна". "Після його останньої відповіді я не бачу сенсу продовжувати розмову (...) Ми говоритимемо вже з іншим парламентом", - додав він.

Зеленський нагадав, що раніше народні депутати відмовилися розглядати внесений президентом законопроєкт про зниження прохідного бар'єра на виборах до парламенту.

"Я дуже хотів знизити прохідний бар'єр. Це були наші дві пропозиції: давайте приберемо мажоритарників і знизимо бар'єр до 3 відсотків. Вони могли це зробити за один, два, три дні", - зазначив він.

DW.COM

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що може скликати лише позачергову сесію парламенту, але не засідання, і закликав президента Володимира Зеленського висловити своє прохання згідно з законом. (17.07.2019)

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Нагадаємо, Зеленський двічі звертався до Парубія - 16 і 18 липня. У листі до спікера від 16 липня президент звернувся з проханням скликати позачергове засідання Верховної Ради 18 липня для розгляду внесених ним законопроєктів. Серед них, зокрема, законопроєкт про відстрочення після 24 серпня на 90 днів штрафів за невчасне розмитнення так званих "євроблях", а також проєкти законів щодо розвантаження та унеможливлення блокування роботи Вищого антикорупційного суду і про кримінальне покарання за незаконне збагачення.

У відповідь на це Андрій Парубій заявив, що, згідно з законом про регламент українського парламенту, він може скликати лише позачергову сесію, а не засідання парламенту. При цьому Парубій дорікнув президенту незнанням закону. "Звернувся до президента з проханням привести свого листа до Верховної Ради у відповідність до вимог закону", - зазначив глава парламенту.

Наступного дня Зеленський надіслав другого листа спікеру Ради з проханням скликати позачергове засідання парламенту. Парубій у цей же день знову відмовив президенту. "Вчора я ввічливо попросив вас виправити помилку. А також надав аргументоване, розгорнуте та вичерпне юридичне обґрунтування", - написав голова парламенту на своїй сторінці у Facebook. 

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