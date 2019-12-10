Зеленський: Закон про особливий статус Донбасу можуть продовжити на рік

Президент України Володимир Зеленський у ніч на вівторок, 10 грудня, заявив, що закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" може бути продовжений ще на один рік.

За словами Зеленського, учасники "нормандської четвірки" заявили, що зацікавлені у тому, щоб домовитися про усі правові особливості місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) та реалізації "формули Штайнмаєра". Нагадаємо, її суть полягає у тому, що Донбас має спершу отримати особливий статус на час проведення там місцевих виборів, а на постійній основі - після того, як результати виборів визнає ОБСЄ. Голосування має відбутися під контролем цієї організації.

Президент України заявив, що наразі простіше подовжити термін дії закону про особливий статус ОРДЛО, ніж дочекатися його закінчення, а потім голосувати за новий закон.

"Тому я гадаю, що треба продовжити. Тим паче, так записано в мінських домовленостях, що ми повинні погодити з усіма сторонами в ТКГ. Цей закон уже є. Ми його продовжуємо, але він тимчасовий - на рік. Мене запитали, чому не на п'ять чи 10 років. Я відповів чесно всім представникам: ми не знаємо, що буде через 5-10 років. А один рік - це нормальна пропозиція", - сказав Зеленський.

Підсумки переговорів Зеленського і Путіна

Під час переговорів у рамках "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня лідери України, Росії, Німеччини та Франції домовилися про повне припинення вогню на Донбасі до кінця 2019 року, а також про обмін утримуваними у форматі "всіх на всіх", починаючи зі "всіх встановлених на всіх встановлених", також до кінця поточного року.

Серед інших погоджених заходів - розведення сил на трьох додаткових ділянках до кінця березня 2020 року, відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду, а також підтримка заходів із розмінування. У комюніке також наголошується, що моніторингова місія ОБСЄ повинна мати можливість працювати на всій території України для повної імплементації свого мандату.

Лідери країн "нормандської четвірки" погодилися провести ще одну зустріч через чотири місяці, щоб обговорити політичні та безпекові умови, зокрема, для організації місцевих виборів у ОРДЛО.