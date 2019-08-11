Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом українського народу

Президент України Володимир Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор 1932-1933 років актом геноциду українського народу. Про це він заявив у понеділок, 19 серпня, під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Києві.

"Я звернувся до ізраїльської сторони із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу", - сказав Зеленський. На тлі цього президент України наголосив, що сьогодні він разом з Нетаньяху відвідає меморіал жертв масових розстрілів у Бабиному Яру та жертв Голокосту.

Зеленський також зазначив, що такі трагічні сторінки історії як Голокост єврейського народу та Голодомор для українців - "гіркі моменти нашої спільної історії". На думку Зеленського, такі трагічні події "повинні об'єднувати нас з надією на світле майбутнє та неможливість повторення подібних трагедій".

Український президент визнав, що український та єврейські народи "спільно пережили усі трагедії новітньої історії - Голодомор і Голокост, Другу світову війну, тоталітарний радянський режим".

Як повідомлялося, торік депутат ізраїльського Кнесету Акрам Хасон вніс на розгляд ізраїльського парламенту законопроєкт, де Голодомор 1932-33 років названо актом геноциду.

Нетаньяху теж згадав спільну історію

Своєю чергою, ізраїльський прем'єр-міністр теж згадав спільні сторінки історії української та єврейської історії, зокрема Голокост. Він вказав, що єврейська громада в Україні налічує вже понад 1300-літню історію. Серед іншого Нетаньяху вказав на те, що єврейська спільнота в Україні за чисельністю - четверта в Європі.

Водночас про Голодомор Нетаньяху не згадав жодним словом.

Нетаньяху вказав і на той факт, що "Україна відіграла надзвичайно важливу роль у розвитку держави Ізраїль". Він зокрема згадав внесок у відродження єврейської мови та літератури такими "величними велетнями літератури й політики" як Шолом-Алейхем, Саул Черниховський і Володимир Жаботинський, котрі походили з України.

Крім того, багато нинішніх політичних лідерів Ізраїлю так само походять з України, додав Нетаньяху.

"Це наша спільна історія", - сказав він. - Україна та Ізраїль є надійними партнерами та щирими друзями", - наголосив Нетаньяху.

Розширення двосторонньої співпраці

На зустрічі між Зеленським і Нетаньяху йшлося й про посилення торговельно-економічних відносин. Серед іншого, Зеленський вказав на те, що сукупний товарообіг між двома країнами сягнув одного мільярда доларів США. Він також запросив ізраїльські компанії активно інвестувати в Україну, в тому числі в такі галузі як інфраструктура, медичні технології.

Зеленський та Нетаньяху домовилися також вирішити проблему численних відмов на в'їзд до Ізраїлю з боку ізраїльських органів влади, додав Зеленський.

Щодо майбутніх політичних та економічних відносин Нетаньяху вказав на важливість нещодавньої ратифікації угоди Україною про вільну торгівлю між Ізраїлем та Україною. Він також вказав на те, що угода розширюватиметься, оскільки її положення стосуватимуться також і сфери послуг.

Зі свого боку, Нетаньяху висловив сподівання, що ізраїльська сторона зможе ратифікувати вже розширену угоду про вільну торгівлю після виборів до Кнесету, котрі відбудуться у вересні цього року.

Ізраїльський прем'єр-міністр також запросив Зеленського з візитом до Єрусалима.