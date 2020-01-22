 Зеленський закликав прем′єра Італії закрити офіси ″ДНР″ і ″ЛНР″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2020

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Новини

Зеленський закликав прем'єра Італії закрити офіси "ДНР" і "ЛНР"

Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Італії Джузеппе Конте в Римі і обговорив з ним закриття офісів "ДНР" і "ЛНР". Також президент України обговорив з Конте справу нацгвардійця Віталія Марківа.

Володимир обговорив з прем'єром Італії Джузеппе Конте закриття офісів ДНР і ЛНР

Володимир обговорив з прем'єром Італії Джузеппе Конте закриття офісів "ДНР" і "ЛНР"

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 7 лютого, зустрівся в Римі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте. Під час зустрічі, зокрема, піднімалося й питання закриття на території Італії незаконних представництв так званих "республік" Донбасу. 

"Я звернувся до прем'єр-міністра з тим, щоб були закриті незаконні офіси "ДНР" та "ЛНР", які відкрилися у кількох містах Італії", - наводить слова українського президента його пресслужба.

DW.COM

У причетності до загибелі італійського журналіста на Донбасі правоохоронці у Італії підозрюють українського військового. DW вивчала подробиці справи. (04.07.2017)

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Зеленський говорив з Конте про Марківа

Президент України також обговорив з Джузеппе Конте справу бійця Нацгвардії України Віталія Марківа, ув'язненого в Італії. "Я розумію, що прем'єр-міністр не може впливати на італійський суд. Але я показав детально, що там відбулося, на якій відстані він був від місця вбивства. І що ми повинні забрати хлопця", - розповів Зеленський.

Крім того, він обговорив з Конте торговельно-економічні питання, інвестиційне співробітництво, а також розвиток контактів між українськими та італійськими бізнес-колами. Також вони обговорили підготовку візиту Конте до України. Після цього Зеленський розпочав зустріч із президентом Італії Серджо Маттареллою.

Нагадаємо, у липні 2019 Зеленський доручив міністерству закордонних справ та Генпрокуратурі повернути в Україну військового Віталія Марківа, засудженого до 24 років ув'язнення в Італії нібито за сприяння умисному вбивству італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі у 2014 році. Марків, який має українське та італійське громадянства, заперечує свою причетність до вбивства.

Незалежний фотокореспондент, засновник колективу фотографів Cesura Андреа Роккеллі в травні 2014 року працював у Донецькій області, висвітлюючи захоплення проросійськими сепаратистами місцевих органів влади та перші бойові дії. Він та його перекладач, росіянин Андрій Міронов, загинули близько 17-ї години 24 травня поблизу селища Андріївка.

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