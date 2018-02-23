Зеленський доручив МЗС і ГПУ повернути в Україну засудженого в Італії Віталія Марківа

Президент України Володимир Зеленський доручив керівництву міністерства закордонних справ і Генеральної прокуратури терміново зайнятися поверненням в Україну засудженого в Італії військовослужбовця Віталія Марківа. Про це у п'ятницю, 12 липня, повідомив офіс президента.

"Прошу забути про політичні розбіжності між новою владою і незміненими керівниками цих відомств і докласти максимум зусиль для видачі Україні колишнього бійця батальйону Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа", - заявив Володимир Зеленський. Також президент доручив українським дипломатам в Італії постійно бути на зв'язку з ув'язненим військовим.

Як повідомлялося, раніше вдень суд італійського міста Павіа засудив Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі. Його визнали винним у сприянні умисному вбивству італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі у 2014 році. Обвинувачення просило для Марківа 17 років в'язниці.

Віталія Марківа, який має громадянства України та Італії, затримали в Болонії 30 червня 2017 року за підозрою у сприянні вбивству фотожурналіста Роккеллі поблизу Слов'янська 24 травня 2014 року. Згідно з аргументами сторони обвинувачення, він не скоював убивства, але інформував керівництво Нацгвардії про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica. Ті, у свою чергу, контактували з військовими Збройних сил України, які, за твердженням прокуратури, з мінометів відкрили вогонь по групі іноземних журналістів, передає агентство "Інтерфакс-Україна". Сторона захисту заперечувала цю позицію. Марків теж заперечував свою причетність до вбивства.

Незалежний фотокореспондент, засновник колективу фотографів Cesura Андреа Роккеллі в травні 2014 року працював у Донецькій області, висвітлюючи захоплення проросійськими сепаратистами місцевих органів влади та перші бойові дії. Він та його перекладач, росіянин Андрій Міронов, загинули близько 17-ї години 24 травня поблизу селища Андріївка.