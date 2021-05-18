Зеленський доручив вивезти українців із Сектора Гази

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду та міністерству закордонних справ України організувати повернення громадян України із Сектора Гази. Про це в вівторок, 18 травня, повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Це обов'язок кожної цивілізованої країни - завжди рятувати своїх людей", - повідомив Подоляк у коментарі, переданому інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, Україна вже звернулася до міжнародних організацій для надання логістичної допомоги в організації повернення людей. "Насамперед йдеться про необхідні повітряні коридори. Як відомо, вже понад сотня українців виявили бажання повернутися до України із Сектора Газа, де триває ескалація збройного протистояння", - сказав Подоляк.

Радник керівника Офісу президента нагадав, що під час попередніх спалахів протистояння в цьому регіоні у 2012 і 2014 роках вже був досвід такої взаємодії - тоді українців вдалося евакуювати через територію Єгипту. "Наразі потрібно здійснити аналогічні кроки", - сказав Подоляк.

Він також зазначив, що "на сьогодні є звернення від представників Молдови, Білорусі, Угорщини та Болгарії - в наданні допомоги повернення громадян цих держав разом із українцями". "Загалом йдеться про 53 людей", - повідомив радник керівника Офісу президента.

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Раніше речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що приблизно 120 українців виявили бажання повернутися до України з Сектора Газа, МЗС відпрацьовує безпечні шляхи їх репатріації. "У зв'язку з бойовими діями, які тривають, українська сторона звернулася до міжнародних організацій для надання допомоги в організованому виїзді наших громадян із анклаву. Як і у 2012 і 2014 роках, коли проводилися аналогічні заходи, наразі опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту. Українські дипломати взаємодіють із єгипетською владою для отримання необхідних дозволів", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, ракетні обстріли з боку Сектора Гази по Ізраїлю та авіаудари ізраїльської армії по цілях ХАМАС тривають з 10 травня. Приводом для останнього загострення стало рішення виселити кілька палестинських сімей з будинків у Східному Єрусалимі. Це викликало масові акції протесту і сутички, внаслідок чого постраждали сотні людей.

ХАМАС піддав Ізраїль ракетному обстрілу з території Сектора Гази. Авіація і сухопутні сили Армії оборони Ізраїлю у відповідь почали завдавати ударів по цілях у Секторі Гази.