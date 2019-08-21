 Зеленський відреагував на пропозицію Трампа повернути РФ до G8 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2019

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Новини

Зеленський відреагував на пропозицію Трампа повернути РФ до G8

Володимир Зеленський заявив, що з часу припинення участі Росії у Великій вісімці ситуація не змінилася - Крим і надалі окупований, а на Донбасі триває війна.

Володимир Зеленський заявив, що з часу припинення участі Росії у G8, Москва не змінила свою поведінку

Володимир Зеленський заявив, що з часу припинення участі Росії у G8, Москва не змінила свою поведінку

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву американського колеги Дональда Трампа про повернення Росії до Великої вісімки. Зеленський зазначив, що дії Росії, через які її виключили з Великої вісімки, залишилися незмінними.

"З березня 2014, після призупинення участі Росії в G8, нічого не змінилося. Український Крим надалі окупований, український Донбас і досі страждає від війни", - написав президент у Facebook у середу ввечері, 21 серпня.

DW.COM

Лідери Німеччини, Великобританії та Франції не підтримали пропозицію президента США Дональда Трампа щодо повернення Росії до Великої вісімки. (22.08.2019)

Країни G7 разом вирішили виключити РФ зі свого складу через анексію Криму та підтримку бойовиків на Донбасі, нагадали в німецькому уряді. Повернення Росії до клубу уможливиться лише після залагодження цих конфліктів. (21.08.2019)

Водночас Зеленський назвав умови, за яких РФ знову могла б приєднатися до клубу країн Великої сімки. "Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії", - наголосив Зеленський.

У четвер, 22 серпня, вранці речниця МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала заяву Зеленського у Facebook. Вона розкритикувала повідомлення президента України та заявила, що у Росії чекають від нього "сигналів" - "і не в соцмережах, а в реальності".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловився за повторне приєднання Росії до клубу Великої сімки. Однак канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відхилили цю пропозицію.

Участь Росії у G8 припинили 2014 року у відповідь на анексію українського Криму. Відтоді клуб повернувся до попереднього формату - G7. Наразі членами Великої сімки є США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія та Канада. Це об'єднання існує з 1975 року. 

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    Росія протрималася у клубі великих держав 16 років - з 1997-го до 2014-го. Після анексії українського Криму Москву виключили з неформального форуму. Утім, за десять років до цього "вісімку" часто розширювали до формату G8+5, додаючи країни зі швидкими темпами розвитку економіки - Бразилію, Китай, Індію, Південну Африку та Мексику (на мапі позначені сірим).

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  • Мапа Групи 15-ти, G15

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    G15: Співпраця півдня з півднем

    15 країн, що розвиваються, вирішили посилити свій вплив на світову політику та у 1989 році заснували Групу 15-ти. Сьогодні до неї входить уже 17 держав, у яких загалом мешкає більше двох мільярдів людей. Розташовані переважно в регіоні екватора та Південної півкулі, ці країни прагнуть також до тіснішої співпраці заради сприяння розвитку та економічному зростанню.

  • Група 77 - G77 - мапа країн-членів G77

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G77: Клуб бідних

    Із початкової групи 77 країн, що розвиваються, "клуб бідних" розрісся до 134 членів. Єдина європейська країна там - Боснія і Герцеговина. З 1960-х років завданням об'єднання є боротьба з економічною відсталістю та посилення міжнародної співпраці. Вплив більшості з них на світову політику порівняно незначний. Найбільші члени G77, зокрема Китай та Індія, представлені також у G20.

    Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов


Дивитись відео 00:56

Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018)

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Чотири роки під санкціями: хто в Росії зазнав обмежень Заходу (24.04.2018)

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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

G20, G7, G77 - перелік глобальних об'єднань країн, названих за англійським "Group of...", довгий. Це групи держав, які намагаються відстоювати спільні цілі. Які є "клуби за інтересами" з літерою G і хто до них входить? (07.07.2017)  

Аудіо й відео до теми

Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018)  

Чотири роки під санкціями: хто в Росії зазнав обмежень Заходу (24.04.2018)  

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