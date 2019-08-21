Зеленський відреагував на пропозицію Трампа повернути РФ до G8

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву американського колеги Дональда Трампа про повернення Росії до Великої вісімки. Зеленський зазначив, що дії Росії, через які її виключили з Великої вісімки, залишилися незмінними.

"З березня 2014, після призупинення участі Росії в G8, нічого не змінилося. Український Крим надалі окупований, український Донбас і досі страждає від війни", - написав президент у Facebook у середу ввечері, 21 серпня.

Водночас Зеленський назвав умови, за яких РФ знову могла б приєднатися до клубу країн Великої сімки. "Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії", - наголосив Зеленський.

У четвер, 22 серпня, вранці речниця МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала заяву Зеленського у Facebook. Вона розкритикувала повідомлення президента України та заявила, що у Росії чекають від нього "сигналів" - "і не в соцмережах, а в реальності".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловився за повторне приєднання Росії до клубу Великої сімки. Однак канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відхилили цю пропозицію.

Участь Росії у G8 припинили 2014 року у відповідь на анексію українського Криму. Відтоді клуб повернувся до попереднього формату - G7. Наразі членами Великої сімки є США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія та Канада. Це об'єднання існує з 1975 року.

Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань? G20: Найпотужніші економіки Зустрічі Великої двадцятки є неформальними, проте ухвалені на них рішення мають значний вплив. 20 провідних економік світу виробляють майже 90 відсотків світового валового продукту. Тож вони визначають глобальну торгівлю, розвиток і зміну клімату. Дві третини населення планети живе та працює у країнах G20 - "клубі", створеному за ініціативи Великої сімки.

Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань? G7: Вхід лише для обраних Неформальний клуб з семи провідних розвинених країн світу утворився ще в 1970-х роках. У 1997-му до нього увійшла Росія, перетворивши клуб на G8, але у 2014-му її виключили через агресію проти України. Майже кожен десятий на планеті мешкає у країнах Великої сімки, які створюють близько третини ВВП світу та продукують близько чверті парникових газів. На форумах вони консолідують свої позиції.

Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань? G8: Коротка історія Великої вісімки Росія протрималася у клубі великих держав 16 років - з 1997-го до 2014-го. Після анексії українського Криму Москву виключили з неформального форуму. Утім, за десять років до цього "вісімку" часто розширювали до формату G8+5, додаючи країни зі швидкими темпами розвитку економіки - Бразилію, Китай, Індію, Південну Африку та Мексику (на мапі позначені сірим).

Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань? G10: Світові кредитори 11 високорозвинених демократій - США, Італія, Японія, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Швеція та пізніше долучена до них Швейцарія - у рамках Міжнародного валютного фонду (МВФ) утворюють так звану Групу десяти, G10. Вона може кредитувати МВФ у разі потреби для виділення додаткових позик країнам, у яких є проблеми з балансуванням держбюджету.

Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань? G15: Співпраця півдня з півднем 15 країн, що розвиваються, вирішили посилити свій вплив на світову політику та у 1989 році заснували Групу 15-ти. Сьогодні до неї входить уже 17 держав, у яких загалом мешкає більше двох мільярдів людей. Розташовані переважно в регіоні екватора та Південної півкулі, ці країни прагнуть також до тіснішої співпраці заради сприяння розвитку та економічному зростанню.

Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань? G77: Клуб бідних Із початкової групи 77 країн, що розвиваються, "клуб бідних" розрісся до 134 членів. Єдина європейська країна там - Боснія і Герцеговина. З 1960-х років завданням об'єднання є боротьба з економічною відсталістю та посилення міжнародної співпраці. Вплив більшості з них на світову політику порівняно незначний. Найбільші члени G77, зокрема Китай та Індія, представлені також у G20. Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов



Дивитись відео 00:56 Поділитись Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2zB2F Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018)