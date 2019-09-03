Зеленський вніс до Ради подання про звільнення членів ЦВК

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення членів Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про внесення в вівторок, 10 вересня, такого подання до парламенту інформагенції "Українські новини" повідомили у пресслужбі Зеленського.

Згодом в комітеті ВР з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики також підтвердили надходження такого подання від Зеленського. У комітеті водночас зазначили, що подання оформлено не як проєкт, а як лист від президента.

Дії ЦВК під час виборів

Водночас перший заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що підставою для внесення президентом такого подання стали порушення ЦВК під час останньої парламентської виборчої кампанії. "Це ті факти бездіяльності ЦВК, які визначено останніми судовими рішеннями", - сказав Корнієнко, цитує "Інтерфакс-Україна".

Перший заступник голови фракції додав: "Дуже багато було судових рішень, які визначали неправомірність тих чи інших рішень Центральної виборчої комісії під час, насамперед, парламентської кампанії".

Зеленський хоче звільнити всіх членів ЦВК

Тим часом перший заступник голови парламентського комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") заявив, що президент вніс подання на звільнення всіх членів Центрвиборчкому. "Наскільки в мене була інформація - повна зміна складу ЦВК, звільнення всього складу ЦВК", - сказав Юрчишин, цитує "Інтерфакс-Україна".