 Зеленський вніс до Ради подання про звільнення членів ЦВК | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2019

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Новини

Зеленський вніс до Ради подання про звільнення членів ЦВК

У "Слузі народу" кажуть, що підставою для звільнення членів ЦВК є порушення під час минулої парламентської виборчої кампанії, в тому числі й зафіксовані факти бездіяльності Центрвиборчкому.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення членів Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про внесення в вівторок, 10 вересня, такого подання до парламенту інформагенції "Українські новини" повідомили у пресслужбі Зеленського.

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Верховний суд України повторно скасував протокол ЦВК про результати виборів в 198 окрузі Черкаської області за позовом кандидатки від "Слуги народу" Наталії Дьяченко. (26.08.2019)

Центральна виборча комісія повідомила остаточні результати позачергових виборів до Верховної Ради України за списками партій. (03.08.2019)

Центральна виборча комісія оголосила переможців на виборах до Верховної Ради ще у семи одномандатних виборчих округах. Не встигли вчасно перерахувати голоси в окрузі №210 на Чернігівщині. (06.08.2019)

У ЦВК вирішили припинити повноваження виборчої комісії на окрузі в Прилуках у Чернігівській області та перебрали її повноваження на себе. (16.08.2019)

Згодом в комітеті ВР з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики також підтвердили надходження такого подання від Зеленського. У комітеті водночас зазначили, що подання оформлено не як проєкт, а як лист від президента.

Дії ЦВК під час виборів

Водночас перший заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що підставою для внесення президентом такого подання стали порушення ЦВК під час останньої парламентської виборчої кампанії. "Це ті факти бездіяльності ЦВК, які визначено останніми судовими рішеннями", - сказав Корнієнко, цитує "Інтерфакс-Україна".

Перший заступник голови фракції додав: "Дуже багато було судових рішень, які визначали неправомірність тих чи інших рішень Центральної виборчої комісії під час, насамперед, парламентської кампанії".

Зеленський хоче звільнити всіх членів ЦВК

Тим часом перший заступник голови парламентського комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") заявив, що президент вніс подання на звільнення всіх членів Центрвиборчкому. "Наскільки в мене була інформація - повна зміна складу ЦВК, звільнення всього складу ЦВК", - сказав Юрчишин, цитує "Інтерфакс-Україна".

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    День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

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  • Юлія Тимошенко

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    День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

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    Автор: Олена Губар


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