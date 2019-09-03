Зеленський вніс до Ради подання про звільнення членів ЦВК

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення членів Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про внесення в вівторок, 10 вересня, такого подання до парламенту інформагенції "Українські новини" повідомили у пресслужбі Зеленського.
Згодом в комітеті ВР з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики також підтвердили надходження такого подання від Зеленського. У комітеті водночас зазначили, що подання оформлено не як проєкт, а як лист від президента.
Дії ЦВК під час виборів
Водночас перший заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що підставою для внесення президентом такого подання стали порушення ЦВК під час останньої парламентської виборчої кампанії. "Це ті факти бездіяльності ЦВК, які визначено останніми судовими рішеннями", - сказав Корнієнко, цитує "Інтерфакс-Україна".
Перший заступник голови фракції додав: "Дуже багато було судових рішень, які визначали неправомірність тих чи інших рішень Центральної виборчої комісії під час, насамперед, парламентської кампанії".
Зеленський хоче звільнити всіх членів ЦВК
Тим часом перший заступник голови парламентського комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") заявив, що президент вніс подання на звільнення всіх членів Центрвиборчкому. "Наскільки в мене була інформація - повна зміна складу ЦВК, звільнення всього складу ЦВК", - сказав Юрчишин, цитує "Інтерфакс-Україна".
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День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам
Проголосувала майже половина виборців
Правом віддати голоси на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня скористались майже 50 відсотків виборців, повідомила Центральна виборча комісія. Це найнижча явка на парламентських виборах за останні 13 років.
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День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам
На виборах не обійшлось без курйозів
У Львові 94-річна жінка порвала бюлетень і намагалася його з'їсти, у Миколаївській області чоловік, проявивши свою "позицію", вийшов з кабінки повністю голий. А у Дніпропетровській області біля виборчої дільниці торгували пиріжками по п'ять копійок.
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День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам
Канапки та напої в штабах
В очікуванні результатів голосування у штабах партій пригощали напоями та канапками. Штаб "Слуги народу" розташувався у виставковому центрі "Парковий", "Голосу" - у концертному клубі "Стереоплаза", "Опозиционної платформи - За життя" у бізнес-центрі "Парус", а "Європейської солідарності" - просто неба у дворі партійного офісу (на фото).
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Партія "Слуга народу" вирвалась далеко вперед
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День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам
До Верховної Ради проходять колишні "регіонали"
"Опозиційну платформу - За життя", згідно з даними екзитполів, підтримали понад 11 відсотків виборців. Відразу після виборів голова політради партії Віктор Медведчук (праворуч) звинуватив колишніх колег з "Партії регіонів" у порушеннях. Він закинув "Опозиційному блоку" поширення відео, у якому перший номер ОП-ЗЖ Юрій Бойко (ц) нібито закликає голосувати за конкурентів.
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День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам
Партія експрезидента - "основна мішень" на виборах
Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав усі партії, які проходять до парламенту, відмежуватися від проросійських політсил, яких назвав "путінськими маріонетками". "Ми були основною мішенню на цих виборах", - сказав Порошенко, коментуючи результати "Європейська солідарність", якій екзитполи дають 8,8 відсотка голосів виборців.
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Юлія Тимошенко з "Батьківщиною" знов у Раді
Партія "Батьківщина" не претендує на якісь посади, заявила її лідерка Юлія Тимошенко, хоча раніше не приховувала свій намір очолити новий український уряд. Поки що жодна з партій, які ймовірно долають 5-відсотковий бар'єр, не запропонувала "Батьківщині" співпрацю.
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День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам
Святослава Вакарчука не підвів "Голос"
А от лідер групи "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку співпрацю в парламенті пропонують і "Слуга народу", і "ЄС". Він сам не вперше проходить до Верховної Ради, але вперше - з власною політичною партією. У ній вже заявляють, що бачили б свого лідера на посаді прем'єр-міністра. За даними екзитполів "Голосу" здобув 6,5 відсотка голосів виборців.
Автор: Олена Губар