Зеленський висунув кандидатуру на виборах президента України

Шоумен Володимир Зеленський заявив увечері понеділка, 31 грудня, що висуває свою кандидатуру на виборах президента України. Заява прозвучала під час звернення художнього керівника "Студії "Квартал 95" Зеленського до українських глядачів на телеканалі "1+1", інформує агенція "Інтерфакс-Україна". Звернення транслювалось каналом за кілька хвилин до початку нового року, замість традиційного новорічного привітання президента. Звернення Петра Порошенка на "1+1" показали пізніше.

Вибори президента України призначені на 31 березня 2019 року. Президентська виборча кампанія розпочалася 31 грудня 2018 року.

Нагадаємо, що 28 грудня фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова оприлюднили результати соцопитування щодо підтримки виборцями кандидатів у президенти України.

Згідно з опитуванням, у першому турі виборів президента України лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко отримала б підтримку 16 відсотків українців, які планують голосувати. За чинного президента України Петра Порошенка в першому турі готові віддати голоси 13,8 відсотка виборців, а за артиста Володимира Зеленського - 8,8 відсотка.

У п'ятірку лідерів також входять кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко - його підтримують 8,4 відсотка виборців, а також лідер Радикальної партії Олег Ляшко - 6,9 відсотка.