 Зеленський вважає, що правильно критикував Меркель і Макрона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2019

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Новини

Зеленський вважає, що правильно критикував Меркель і Макрона

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що його критика на адресу канлерки ФРН Анґели Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона під час розмови з президентом США Дональдом Трампом була обґрунтованою.

Володимир Зеленський під час пресмарафону в Києві

Володимир Зеленський під час пресмарафону в Києві

Президент України Володимир Зеленський наполіг на тому, що його критика на адресу німецької канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) та французького президента Еммануеля Макрона, що пролунала під час його телефонної розмови з американським президентом Дональдом Трампом 25 липня, була обґрунтованою. Про це Зеленський заявив у відповідь на запитання кореспондентки DW під час так званого пресмарафону, який розпочався в одному з київських фудкортів у четвер, 10 жовтня.

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Президент України додав, що озвучував ці слова своїм європейським колегам і під час особистих розмов із ними. "У мене хороші стосунки з пані Меркель. Вона знає, чому моя риторика була такою. Я не хотів нікого образити. Я сказав те, що думаю, я завжди так роблю", - додав Зеленський. У свою чергу, додав він, Меркель і Макрон на зустрічах говорили йому про те, що їх не влаштовує в політиці України.

Нагадаємо, що після оприлюднення Білим домом стенограми липневої розмови Трампа та Зеленського стало відомо, що лідери двох держав обговорювали допомогу Україні, зокрема з боку європейських країн. "Я розмовляв з (канцлеркою ФРН - Ред.) Анґелою Меркель і зустрічався з нею. Я також розмовляв і зустрічався з (президентом Франції - Ред.) Еммануелем Макроном. Я сказав їм, що вони не роблять так багато, як слід було б, в питанні санкцій. Вони не забезпечують дотримання санкцій. Вони недостатньо допомагають Україні", - наголосив Зеленський під час розмови з Трампом.

Напередодні, 9 жовтня, Зеленський вчергове розмовляв із Меркель по телефону. Співрозмовники обговорили питання підготовки до саміту "нормандської четвірки" та транзиту російського газу територією України. В Офісі президента України повідомили, що Зеленський "високо оцінив вагому підтримку з боку канцлерки в досягненні миру в Україні, її послідовну позицію в питанні санкції щодо РФ й практичну допомогу Німеччини в реалізації політики реформ".

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