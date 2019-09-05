Зеленський: ВАКС має розглядати справи проти топ-корупціонерів

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що буде ухвалено всі необхідні рішення, щоб Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зміг зосередитися винятково на справах про корупцію щодо найвищих посадових осіб. Таку обіцянку Зеленський дав у четвер, 5 вересня, на брифінгу, присвяченому початку роботи Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Зеленський зокрема пообіцяв, що він і Верховна Рада зроблять усе необхідне, щоб ВАКС одразу почав розглядати найбільш гучні справи. "Я знаю, що ви очікуєте на понад 200 гучних справ щодо розкрадання, розкрадання корупціонерів - топ-чиновників, і допоможемо, щоб ви вільно розглядали ці справи, і цих людей було покарано", - зазначив він, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Серед іншого український президент вказав на те, що "дехто" з попередньої влади, "на законодавчому рівні постарався", щоб роботу ВАКС "можна було заблокувати, заваливши тисячами дрібних справ". "Хтось дуже хотів, щоб ви кожен день займалися справами, коли сільський голова не так витратив 200 гривень. (...) Щоб дійсно гучні справи корупціонерів залишалися в тіні, в довгому ящику. Ми вже працюємо над цим питанням і будемо вам допомагати, в тому числі Верховна Рада на законодавчому рівні", - додав Зеленський, цитує інформагенція "Українські новини".

Щодо завдань, котрі стоять перед ВАКС, Зеленський назвав не лише повернення українському народові вкраденого топ-корупціонерами, а насамперед "повернення віри в те, що в Україні справді є справедливість", і щоб "держава, суспільство, інвестор були захищені".

НАБУ передасть ВАКС майже 210 кримінальних проваджень

Між тим директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник у четвер повідомив, що антикорупційні органи передадуть до Вищого антикорупційного суду 208 кримінальних проваджень.

"За нашими підрахунками, підлягають переданню 208 справ із різних інстанцій. Є низка справ, які розглянуті й перебувають на стадії апеляції. Основна частина справ перебуває в суді першої інстанції", - сказав Ситник журналістам у Києві, цитує "Інтерфакс-Україна".

Тим часом голова ВАКС Олена Танасевич зазначає, що до очолюваного нею суду із місцевих судів загальної юрисдикції надійде понад три тисячі кримінальних проваджень, з яких лише за 190 досудове розслідування завершувало НАБУ під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Танасевич наголосила, що до компетенції ВАКС віднесено 22 склади злочинів за умови, що вони вчинені спеціальним суб'єктом, і розмір збитку перевищує 500 тисяч гривень.