Зелена енергетика

Чи можливо замінити газ в українській ГТС на "зелений" водень

У ЄС дедалі більше говорять про водень як надію для переходу на зелену енергетику. Саме він може замінити газ, вугілля та інші енергоресурси. Виграти може й Україна, виробляючи водень і качаючи його через газопровід.