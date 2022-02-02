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Зелена енергетика

Зелена енергетика

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Зелена енергетика".

Як атом і газ стали майже зеленими у ЄС і що це означає для України

Як атом і газ стали майже "зеленими" у ЄС і що це означає для України 02.02.2022

Єврокомісія вирішила внести атомну та газову енергетику до списку "зелених" технологій - так званої "таксономії". Що це означає, як працює таксономія та які шанси це відкриває для України, - пояснює DW.

Що заважає інвесторам вкладати в "зелену" енергетику України? (06.12.2021) 06.12.2021

Україна вже майже розрахувалася з міжнародними інвесторами за "зеленим" тарифом. Утім, такий нестабільний інвестиційний клімат посіяв сумніви серед іноземців щодо майбутніх інвестицій у розвиток української відновлювальної енергетики.

Водень для Німеччини: блакитний від Газпрому і зелений з України?

Водень для Німеччини: "блакитний" від "Газпрому" і "зелений" з України? 03.12.2021

Новий уряд Німеччини готовий імпортувати будь-який водень, проте вчені сумніваються у реалістичності його водневої стратегії та тій ролі, яку німецькі лобісти відводять Росії та Україні.

Інновація в Чилі: дзеркала замість сонячних батарей (12.11.2021) 12.11.2021

Пустеля Атакама на півночі Чилі має найбільший рівень сонячної радіації на планеті, що робить її ідеальним місцем для першої сонячної теплової електростанції в Південній Америці.

На електромобілі Volkswagen переведуть цілий грецький острів

На електромобілі Volkswagen переведуть цілий грецький острів 12.11.2021

Острів Астипалея в Егейському морі за 5 років має стати кліматично нейтральним. Це - пілотний проєкт уряду Греції та VW, який хоче наочно показати, що адаптація може проходити набагато швидше, ніж це зазвичай уявляють.
Зростання ціни газу: шок у Європі, та чи винна Росія? (22.10.2021)

Зростання ціни газу: шок у Європі, та чи винна Росія? (22.10.2021) 22.10.2021

Ціна газу на енергоринку Європи зросла понад удесятеро порівняно з минулим роком. Ця тема стала головною на саміті ЄС у Брюсселі. Росія постачає близько третини природного газу, який споживає ЄС. DW розбиралася, які причини такого стрімкого зростання цін на газ і яка роль Москви у газовій кризі?
Неспокій у Європі: дорожнеча газу напередодні зими

Неспокій у Європі: дорожнеча газу напередодні зими 01.10.2021

Ціни на енергоносії стрімко ростуть у всьому світі. Споживачі не в захваті, а деякі політики намагаються заробити бали на цій ситуації. Ситуацію може ускладнити ще й холодна зима.
Український водень для Європи: візія майбутнього чи мильна бульбашка?

Український водень для Європи: візія майбутнього чи мильна бульбашка? 29.09.2021

Оператори газопроводів, які невдовзі можуть втратити транзит російського газу, виношують плани транспортувати український водень. Які шанси України стати крупним експортером водню?
Зелена енергетика в Україні: німці радять поспішати

"Зелена" енергетика в Україні: німці радять поспішати 06.09.2021

Євросоюз і ФРН прискорюють перехід на "зелену" енергетику, а Україна? Як показала дискусія в Східному комітеті німецької економіки, у Києва великий потенціал, але мало грошей і часу.
Міністри енергетики України, США та ФРН обговорять 23 серпня транзит газу

Міністри енергетики України, США та ФРН обговорять 23 серпня транзит газу 22.08.2021

Транзит газу та перехід України на зелену енргетику обговорять 23 серпня в Києві міністри енергетики України, США та ФРН, анонсував президент Володимир Зеленський.
Чи можливо замінити газ в українській ГТС на зелений водень

Чи можливо замінити газ в українській ГТС на "зелений" водень 05.08.2021

У ЄС дедалі більше говорять про водень як надію для переходу на зелену енергетику. Саме він може замінити газ, вугілля та інші енергоресурси. Виграти може й Україна, виробляючи водень і качаючи його через газопровід.

Вітрові тюльпани: стильна "зелена" енергетика (28.07.2021) 28.07.2021

Ці "тюльпани" виробляють відновлювану енергію. Унікальний дизайн у формі квіткових пелюсток робить ці вітряки не лише гарними, але й тихими та ефективнішими.
Біткоїни з… вулканічної енергії (13.07.2021)

Біткоїни з… вулканічної енергії (13.07.2021) 13.07.2021

У Сальвадорі, який першим у світі визнав біткоїн офіційною валютою, планують зробити "майнінг" криптовалюти 100-відсотково зеленим. Для цього президент країни пропонує скористатися вулканом.
Чи така зелена Німеччина, як її малюють? (відео)

Чи така "зелена" Німеччина, як її малюють? (відео) 05.07.2021

Німеччина має репутацію країни, яка дбає про довкілля. Німці пишаються тим, що використовують відновлювані джерела енергії та сортують сміття. Та чи збігаються факти із "зеленим" іміджем німців? Рейчел Стюарт з'ясувала.

"Зелена" Німеччина: чи збігаються факти з іміджем (02.07.2021) 02.07.2021

Німеччина має репутацію країни, яка дбає про довкілля. Німці пишаються тим, що використовують відновлювані джерела енергії та сортують сміття. Однак наскільки збігаються факти із цим "зеленим" іміджем німців? Журналістка DW Рейчел Стюарт вирішила з'ясувати.

Підводний мега-кабель з'єднав вітропарки Німеччини і ГЕС Норвегії

Підводний мега-кабель з'єднав вітропарки Німеччини і ГЕС Норвегії 29.05.2021

Зеленій енергетиці потрібно вирішити проблему зберігання надлишкової електроенергії. Лінія електропередачі в Північному морі NordLink допоможе вирівнювати графіки навантаження енергосистем двох країн.
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