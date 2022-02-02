Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Зелена енергетика
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Зелена енергетика".
Україна вже майже розрахувалася з міжнародними інвесторами за "зеленим" тарифом. Утім, такий нестабільний інвестиційний клімат посіяв сумніви серед іноземців щодо майбутніх інвестицій у розвиток української відновлювальної енергетики.
Ціна газу на енергоринку Європи зросла понад удесятеро порівняно з минулим роком. Ця тема стала головною на саміті ЄС у Брюсселі. Росія постачає близько третини природного газу, який споживає ЄС. DW розбиралася, які причини такого стрімкого зростання цін на газ і яка роль Москви у газовій кризі?
Німеччина має репутацію країни, яка дбає про довкілля. Німці пишаються тим, що використовують відновлювані джерела енергії та сортують сміття. Однак наскільки збігаються факти із цим "зеленим" іміджем німців? Журналістка DW Рейчел Стюарт вирішила з'ясувати.