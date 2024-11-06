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ЕкономікаУкраїна

"Укренерго" оголосило технічний дефолт за євроблігаціями

Дмитро Шварц
6 листопада 2024 р.

У найближчі місяці "Укренерго" планує завершити реструктуризацію боргу за "зеленими" облігаціями сталого розвитку, які розмістили в листопаді 2021 року.

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Лінії електропередачі
Найближчим часом "Укренерго" планує домовитися з кредиторами щодо реструктуризації боргуФото: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance

Національна енергетична компанія (НЕК) "Укренерго" з 9 листопада призупиняє здійснювати платежі за борговими зобов'язаннями за "зеленими" облігаціями сталого розвитку.

"Це технічне рішення буде діяти до моменту завершення реструктуризації боргу, яка планується в найближчі місяці. НЕК "Укренерго", спільно з урядом України, вживають всіх необхідних заходів, щоб досягти угоди з власниками облігацій у найближчій перспективі", - йдеться у повідомленні "Укренерго" в середу, 6 листопада.

У своїй заяві НЕК зазначає, що підставами для припинення платежів є положення окремого закону, двох постанов уряду та наказу міністерства енергетики, які були ухвалені в рамках виконання Україною умов співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

"Укренерго" поінформувало своїх партнерів і кредиторів про тимчасове зупинення здійснення платежів за єврооблігаціями та запевнила їх в операційній та фінансовій стійкості компанії", - йдеться у повідомленні.

Фактичне оголошення технічного дефолту

Народний депутат України Ярослав Железняк, своє чергою, зазначив, що цим повідомленням "Укренерго" фактично оголосило технічний дефолт.

"Укренерго" оголосило технічний дефолт. По факту через те, що у них немає діючої наглядової ради. Як буде - зможуть завершити реструктуризацію. І це сталось тому що хтось хотів змінити менеджмент будь-якою ціною і не подумав про ризики", - наголосив нардеп.

За його словами, в подальшому через оголошення технічного дефолту будь-які нові запозичення для енергетики та інших потреб "буде отримати важче і дорожче".

Читайте також: Читайте також: Що не так зі звільненням голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького?

Єврооблігації на 825 мільйонів доларів

"Укренерго" розмістило п'ятирічні "зелені" єврооблігації сталого розвитку на 825 мільйонів доларів з дохідністю 6,875 відсотка річних на початку листопада 2021 року. Гарантом повернення кредитних коштів виступив уряд України.

Кошти мали бути використані для фінансування або рефінансування відповідних "зелених" проєктів, переважним чином - для погашення заборгованості перед державним підприємством "Гарантований покупець". У 2022 році "Укренерго" та власники облігацій домовилися про відтермінування виплат за облігаціями.

Нагадаємо, що 2 вересня звільнили голову правління Володимира Кудрицького.

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