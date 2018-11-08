Звіт Єврокомісії: Україна має зберегти темп реформ у передвиборчий період

Єврокомісія опублікувала звіт про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС за 2018 рік. Цей звіт у п'ятницю, 9 листопада, єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Йоганнес Ган (Johannes Hahn) передав прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману в Києві. Перед цим він разом із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним поклав квіти до меморіалу Небесної сотні.

Є прогрес у реформах

"Усі завжди критикують сфери, де є недоліки, і такі сфери є. Але якщо йдеться про охорону здоров'я, децентралізацію, реформу державного управління, освіти, то було досягнуто значного прогресу", - заявив Ган під час зустрічі з Гройсманом. Його слова наводить кореспондент DW.

У звіті окремо вказують на проведення реформ, які Ган назвав особливо складними: пенсійного забезпечення, охорони здоров'я та освіти. А реформи держуправління та децентралізації "продовжують стабільно впроваджуватися".

Водночас у звіті наголошується, що процес реформ не повинен страждати через підготовку до виборів: "Істотно важливо (...), щоб українська влада зберегла та посилила темп реформ, включно з боротьбою проти корупції, перед президентськими та парламентськими виборами".

Де вироки антикорупціонерам?

Йоганнес Ган (праворуч) та Павло Клімкін (ліворуч) вшанували у Києві пам'ять Небесної сотні

Уже традиційно в ЄС куди більш критичні щодо боротьби з корупцією. Хоча і в цьому, і в судовій реформі в Брюсселі теж побачили прогрес, але вважають його повільнішим. А саме, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) ініціювало 644 провадження щодо корупції на вищому рівні. "Однак частка вироків у цих справах залишається дуже низькою, на рівні 21 справи, тоді як гігантська більшість справ заблокована в судах загальної юрисдикції в Україні. Досі жодного високопосадовця не було засуджено за корупцію", - йдеться в документі.

Вперше у ЄС побачили просування і в перевірці електронних декларацій чиновників. У вересні Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) ввело у дію програмне забезпечення для їх автоматичної перевірки та отримало доступ до деяких державних реєстрів для перехресної перевірки. Однак без критики на адресу НАЗК вже традиційно не обійшлося: "Попри цей прогрес, НАЗК поки так і не продемонструвало переконливих стабільних результатів у перевірці декларацій високопосадовців".

Також уже звично в ЄС нагадали українській владі про взяте нею на себе зобов'язання скасувати вимогу для активістів-антикорупціонерів подавати е-декларації. Те саме стосується й іноземців, які є членами наглядових рад держпідприємств.

Економіка й енергетика

На думку Єврокомісії, економічна ситуація в Україні лишається "стабільною, але крихкою". Причина - значні виплати за державними боргами, які чекають на Україну найближчими роками. Тож країна залишається залежною від фінансової допомоги з боку міжнародних кредиторів, таких як МВФ і ЄС.

У ЄС хвалять, що топ-100 державних підприємств підвищили 2017 року прибутки на 38 відсотків. Крім того, у трьох таких підприємствах цього року були призначені незалежні наглядові ради. Нагадаємо, цього року такі ради сформували в "Укренерго", "Укрзалізниці" та "Укрпошті". Водночас у звіті говориться про прогрес у приватизації лише малих об'єктів. Крім того, Брюссель вказує на замалий прогрес у поверненні незаконно привласнених 5,5 мільярдів доларів з "Приватбанку" перед його націоналізацією.

Традиційно значну увагу Брюссель приділив енергетиці. Зокрема, в звіті називають транзит газу до ЄС територією України "надійним і безперешкодним", попри "виклики в технічній співпраці з "Газпромом", які впливають на тиск газу та попри продовження змін денних обсягів транзиту". У той же час уряд України критикують за відсутність остаточного рішення щодо розділення "Нафтогазу". Йдеться про відділення від нього незалежного оператора газотранспортної системи. Те саме стосується й оператора електромереж - ЄС критикує брак прогресу в його створенні.

"Продовження реформ в економіці та правосудді подадуть потужний сигнал не лише громадянам, але й внутрішнім та міжнародним інвесторам і допоможуть підтримати створення робочих місць в Україні", - підсумував єврокомісар Ган.