Збиття літака МАУ: Іран відправив чорну скриньку до Франції

Іран відправив у п'ятницю, 17 липня, до Франції бортовий самописець з літака Boeing авіакомпанії МАУ, який було збито ППО Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) під Тегераном. Про це в суботу, 18 липня, із посиланням на помічника глави міністерства закордонних справ Ірану Мохсена Бахарванда повідомляє інформаційне агентство AP.

Іранський дипломат повідомив, що чорну скриньку було відправлено до Парижа у супроводі представників іранської судової влади та агентства з цивільної авіації. При цьому, за словами Бахарванда, розшифровка даних із самописця розпочнеться у понеділок, 20 липня. Про це раніше повідомляло і французьке бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації.

Читайте також: Іран виплатить компенсації за збитий Boeing МАУ - МЗС Швеції

Іран передав скриньки із затримкою

Boeing 737-800 МАУ, який прямував з Тегерана до Києва, розбився вранці 8 січня незабаром після вильоту з іранської столиці. Жертвами катастрофи стали 176 громадян шести країн - всі, хто перебували на борту. Нагадаємо, що про надсилання до Франції чорної скриньки представники іранської влади вже повідомляли наприкінці червня. Тоді військовий прокурор провінції Тегеран Голам Аббас Торкі повідомив, що Іран був змушений передати самописці третій стороні, бо вони були "фізично пошкоджені" і для їхньої розшифровки потрібні "складні" технологій, не доступні для Ірану через санкції США.

Франція вже запросила Україну взяти участь у розшифровці "чорних ящиків" з літака МАУ.

Іран каже про "людську помилку"

У Тегерані офіційно визнали власну провину у катастрофі, втім наполягають, що вона сталася "ненавмисно". Літак, мовляв, було прийнято за ворожу ціль у повітряному просторі Ірану.

Це, за версією іранської влади, сталося через людську помилку під час налаштування радарної системи в підрозділі протиповітряної оборони. Про це 11 липня, повідомило іранське агентство цивільної авіації. "Катастрофа сталася через людську помилку під час виконання процедури налаштування радару", - йдеться в заяві агентства.