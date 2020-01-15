Збиття літака МАУ: В Ірані завершили ідентифікацію тіл українців

Експерти міністерства внутрішніх справ (МВС) України, які перебувають у Тегерані, в четвер, 16 січня, отримали ДНК-профілі останків всіх 11 загиблих громадян України. Проводиться підготовка для подальшої передачі їх до України. Про це повідомляє пресслужба МВС України. За попередньою інформацією, тіла загиблих передадуть Україні до 19 січня.

Тим часом міністри закордонних справ України, Великобританії, Канади, Швеції та Афганістану домовилися про механізми співпраці з Іраном у розслідуванні збиття літака МАУ. Зокрема, вони хочуть упевнитися в тому, що Іран взяв на себе повну відповідальність за збиття українського літака та визнає свої зобов'язання перед родинами жертв і, зокрема, компенсації.

Нагадаємо, 8 січня літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився одразу після вильоту з тегеранського аеропорту. Усі 176 людей, що перебували на борту, загинули.

11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Пізніше в аерокосмічних силах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що їхній підрозділ бере на себе всю відповідальність за трагедію.