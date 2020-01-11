Збиття літака МАУ викликало протести в Тегерані, Трамп підтримав мітингарів

У столиці Ірану Тегерані в суботу, 11 січня, спалахнули протести через збиття іранськими військовими 8 січня пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ).

Сотні людей вийшли пізно ввечері на вулиці у кількох районах іранської столиці, щоб висловити свою критику уряду як через збиття літака, так і через замовчування іранською владою та масмедіа справжньої причини катастрофи лайнера. Під час протестів лунали заклики до відставки відповідальних за трагедію, повідомляє агентство dpa з посиланням на місцеві ЗМІ.

Тисячі іранців на знак протесту проти уряду також опублікували чорні сторінки на своїх акаунтах у соціальних мережах. На їхню думку, авіакатастрофа завдала непоправної шкоди іміджу Ірану.

Серед протестувальників був також посол Великобританії в Ірані, якого затримали більш ніж на годину. Британський міністр закордонних справ Домінік Рааб назвав цей випадок "ганебним порушенням міжнародного права".

Президент США Дональд Трамп висловив свою підтримку антиурядовим протестам в Ірані. "Ми уважно стежимо за вашими протестами, і нас надихає ваша сміливість", - написав він у Twitter. За словами Трампа, уряд Ірану повинен дозволити правозахисникам відстежувати протести. "Не може бути ані ще одної різанини мирних протестувальників, ані відключення інтернету. Світ спостерігає", - зазначив Трамп. Він продублював свої дописи у соцмережі на фарсі.

Нагадаємо, 11 січня іранська влада визнала, що літак МАУ, котрий летів з Тегерана в Київ, був 8 січня збитий військовими країни. Усі 176 осіб, що перебували на борту лайнера, загинули.