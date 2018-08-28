"За" і "проти" договору про дружбу з Росією (відео)

Україна має намір розірвати договір про дружбу з Росією. Утім, Києву радять добре обміркувати цей крок, щоб не втратити аргументи проти Росії у міжнародних судах.
Анексувавши Крим і розпочавши агресію на Донбасі у 2014 році, Москва зухвало порушила зобов'язання, що прописані у Договорі про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Росією. І от чотири роки потому президент Порошенко анонсував розірвання договору. У цього кроку є не лише прихильники, але й противники в Україні. От чому:
Петро Порошенко має намір денонсувати Договір про дружбу і співробітництво з Росією. Це не більше, ніж ефектний жест напередодні виборів в Україні, вважає Сергій Руденко. (29.08.2018)
Україна від початку російської агресії розірвала або призупинила дію 44-х договорів з Росією, повідомила заступниця глави МЗС України Олена Зеркель. Угоду про дружбу з Росією міністерство рекомендує не продовжувати. (04.04.2018)