 ″За″ і ″проти″ договору про дружбу з Росією (відео) | Головна | DW | 29.08.2018

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Головна

"За" і "проти" договору про дружбу з Росією (відео)

Україна має намір розірвати договір про дружбу з Росією. Утім, Києву радять добре обміркувати цей крок, щоб не втратити аргументи проти Росії у міжнародних судах.

Україна може припинити Договір про дружбу з Росією, який діє 20 років

Україна може припинити Договір про дружбу з Росією, який діє 20 років

Анексувавши Крим і розпочавши агресію на Донбасі у 2014 році, Москва зухвало порушила зобов'язання, що прописані у Договорі про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Росією. І от чотири роки потому президент Порошенко анонсував розірвання договору. У цього кроку є не лише прихильники, але й противники в Україні. От чому: 

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Коментар: Як Порошенко вчергове порвав з Росією

Петро Порошенко має намір денонсувати Договір про дружбу і співробітництво з Росією. Це не більше, ніж ефектний жест напередодні виборів в Україні, вважає Сергій Руденко. (29.08.2018)  

МЗС: 44 договори між Україною та РФ призупинені чи розірвані

Україна від початку російської агресії розірвала або призупинила дію 44-х договорів з Росією, повідомила заступниця глави МЗС України Олена Зеркель. Угоду про дружбу з Росією міністерство рекомендує не продовжувати. (04.04.2018)  

Порошенко хоче офіційно припинити участь України у структурах СНД

Президент України Петро Порошенко хоче офіційного припинення участі України в структурах СНД. Крім того, за його словами, Київ має припинити дію окремих положень договору про дружбу з РФ. (12.04.2018)  