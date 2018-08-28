"За" і "проти" договору про дружбу з Росією (відео)

Анексувавши Крим і розпочавши агресію на Донбасі у 2014 році, Москва зухвало порушила зобов'язання, що прописані у Договорі про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Росією. І от чотири роки потому президент Порошенко анонсував розірвання договору. У цього кроку є не лише прихильники, але й противники в Україні. От чому: