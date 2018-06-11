За три роки "безвізу" українці здійснили майже 49 мільйонів поїздок до ЄС

З початку дії безвізового режиму - з 11 червня 2017 року - і до квітня 2020 року українці здійснили майже 49 мільйонів поїздок до країн Європейського Союзу (ЄС) і за біометричними, і за небіометричними документами. Про це йдеться в поширеному в четвер, 11 червня, повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Найбільша кількість наших співвітчизників користується кордоном із Польщею", - йдеться в повідомленні ДПСУ. Крім того, активно використовувалися для перетину "ділянки кордону з Угорщиною та Румунією, і дещо менше кордон зі Словаччиною".

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Найчастіше, щоб потрапити до ЄС, українці користувалися авіаційним сполученням, а морське сполучення було найменш популярним.

Стале зростання

У ДПСУ зазначають, що пасажиропотік українських громадян до країн ЄС зростає щороку. Зокрема, 2018 року було зафіксовано 17,5 мільйона поїздок, а в 2019 році - 18,65 мільйона. Висхідна тенденція щодо кількості поїздок спостерігалася також і впродовж двох перших місяців поточного року - три мільйони, а за аналогічний період 2019 року таких поїздок було 2,3 мільйона.

"Однак далі на ситуацію вплинула пандемія захворювання на коронавірусну інфекцію, через що більшість країн обмежили в'їзд, а регулярне міжнародне авіаційне сполучення призупинилося", - визнають у Держприкордонслужбі.

Крім того, у 2019-2020 роках значно розширився перелік популярних для відвідування українцями країн ЄС. Якщо в 2017 році найбільшим попитом користувалися Італія, Німеччина, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина, то далі цей список поповнився ще й Австрією, Грецією, Іспанією та Чехією.