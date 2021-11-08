За перший тиждень листопада вакцинувалися 1,6 мільйона українців - МОЗ

За тиждень 1-7 листопада від коронавірусу щепились понад 1,6 мільйона українців, повідомляє в понеділок, 8 листопада, міністерство охорони здоров'я України. Це трохи менше за показники минулого тижня, коли щеплення отримали 1,7 мільйона людей.

В Україні вже третій тиждень поспіль роблять понад 1,5 мільйона щеплень від COVID-19 на тиждень, сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу у понеділок.

Загалом щонайменше одну дозу вакцини вже отримали 11,4 мільйона жителів України. Тих, хто отримав дві дози вакцини, за тиждень побільшало на 488 тисяч - нині повністю вакцинованими вважаються майже 7,94 мільйона українців.

З листопада до так званої "червоної зони" карантину потрапили більшість регіонів України. З 8 листопада до цього переліку додалася також Волинська область. Поточні обмеження передбачають майже повну заборону роботи установ, організацій, закладів торгівлі для невакцинованих робітників та відвідувачів.

За минулий тиждень в Україні було виявлено понад 150 тисяч нових випадків COVID-19. Лише у неділю, 7 листопада, лікарі зафіксували 13 068 нових випадків і госпіталізували понад 3,5 тисячі громадян. За минулу добу померло 473 людини. У п'ятницю у МОЗ повідомляли про найбільшу кількість смертей за добу - 793. За весь час пандемії в Україні захворіли майже 3,1 мільйона осіб, померли - 72 557.

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Як повідомлялося, з понеділка, 8 листопада, керівники освітніх закладів та органів державної влади повинні відстороняти від роботи невакцинованих працівників без збереження зарплати .