За Майдан і не тільки: німецький пастор отримав орден за допомогу Україні

За збігом Ральф-Ґергард Гаска (Ralf-Gerhard Haska) отримав федеральний хрест за заслуги у п'ятницю, 8 листопада, тобто майже у 30-ту річницю падіння Берлінського муру. Восени 1989 року житель НДР у Східному Берліні став свідком ненасильницької революції. Цей досвід став йому в нагоді під час протестів на київському Майдані, що отримали в Україні назву Революція гідності. У той час він був священиком німецької євангелічної лютеранської церкви Святої Катерини в центрі української столиці. Одного грудневого вечора 2013 року Гаска став між демонстрантами й поліцією, запобігши зіткненням. Коли через кілька тижнів таки дійшло до насильства, його церква на Лютеранській вулиці, поруч з тодішньою Адміністрацією президента, стала притулком і лазаретом для поранених. Сам пастор отримав легке поранення ґумовою кулею.

Лицарський хрест за запобігання насильству на Майдані

За свою активну позицію під час подій на Майдані Гаска отримав федеральний хрест за заслуги на стрічці (Bundesverdienstkreuz am Band), найвищу цивільну нагороду Німеччини. Цей орден був заснований у ФРН на початку 1950-х, присуджує нагороду федеральний президент, її міжнародна назва - лицарський хрест. Як сказано в заяві посольства Німеччини в Україні, де пройшла церемонія нагородження, Гаска "активно заступався за людей на Майдані Незалежності та за їхнє право на мирні протести". Крім того, хрест присуджений за його допомогу жителям Східної України.

Нагорода від федерального президента Франка-Вальтер Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) стала для священика несподіванкою. Хоча пастор і політик коротко зустрічалися саме в розпал протестів у Києві, коли в кінці лютого 2014 року Штайнмаєр, тоді глава німецького МЗС, приїздив до Києва на переговори з президентом Віктором Януковичем. "Я був дуже здивований, у мене не було слів", - розповів Гаска у розмові з DW про свої відчуття, коли він дізнався про нагороду. "Це дуже висока честь і визнання зробленого, - каже пастор. - Але багато хто тоді робив те, що було потрібно, і там, куди послав Бог. Я лише один із них".

Київська ніч, у яку німецький священик став відомим

Кадри, зняті в ніч на 9 грудня 2013 року в Києві, прославили Гаску на весь світ. На них видно, як він стоїть у мантії з розпростертими руками на темній вулиці, у світлі ліхтарів падає сніг, а за його спиною - шеренга українських поліцейських у шоломах, зі щитами й кийками, очевидно, готові пустити їх у хід проти демонстрантів. "Коли я побачив, що вони щільно стоять обличчям до обличчя, я відразу зрозумів, що ситуація небезпечна, - згадує Гаска. - Не сильно замислюючись, я тоді спробував розрядити атмосферу і встати між ними". При цьому пастор нагадав демонстрантам про мирні протести в НДР у 1989 році, що призвели до падіння Берлінського муру. За його словами, обидві революції схожі - як у НДР, так і в Україні "багато маленьких людей робили багато маленьких кроків" до змін і демократії.

Євангелічна лютеранська церква Святої Катерини в Києві

Загалом Гаска разом з родиною провів шість років в Україні та у 2015-му повернувся до Німеччини. За даними преси, його поверненню передувала критика деяких його висловлювань в Євангелічній церкві в Німеччині. Приводом була цитата з інтерв'ю: "Ніхто не чує і не говорить про це охоче, але за певних умов свободу і мир потрібно захищати зі зброєю". Сьогодні його точка зору не змінилася, каже Гаска. "Я вважаю важливим, що є такі маяки, як Магатма Ганді або Альберт Швайцер, люди, які сповідували принципову миролюбність, - зазначає священик. - Але, на жаль, іноді проти тиранів і зла у світі потрібно захищатися".

Взуття та медикаменти для дітей на Донбасі

Повернувшись до Німеччини, Гаска не втратив контакту з Україною. Сьогодні він живе в Баварії, дописує до берлінського інтернет-порталу "Зрозуміти Україну" і організовує гуманітарні поставки для постраждалих від війни регіонів Донбасу. Наприклад, цього разу він везе медикаменти та взуття до інтернату для хронічно хворих дітей у підконтрольній Києву частині Луганської області.

Про те, як розвивається політична ситуація в Україні, Гаска відгукується обережно й дипломатично. Він каже, що не може скласти однозначної думки і розуміє як тих з числа колишніх учасників подій на Майдані, хто попереджає про надто великі поступки нового українського президента Росії, так і численних прихильників Володимира Зеленського. "Зеленському потрібно дати шанс, - вважає Гаска. - І знову і знову намагатися йти дорогою миру, хоча це й боляче".