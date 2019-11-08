 За Майдан і не тільки: німецький пастор отримав орден за допомогу Україні | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 08.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

За Майдан і не тільки: німецький пастор отримав орден за допомогу Україні

Німецький пастор Ральф Гаска, який прославився під час Революції гідності на Майдані в Києві, отримав федеральний хрест за заслуги - найвищу цивільну нагороду Німеччини. Сьогодні він допомагає Донбасу.

Ральф Гаска у Києві в ніч на 9 грудня 2013 року

Ральф Гаска у Києві в ніч на 9 грудня 2013 року

За збігом Ральф-Ґергард Гаска (Ralf-Gerhard Haska) отримав федеральний хрест за заслуги у п'ятницю, 8 листопада, тобто майже у 30-ту річницю падіння Берлінського муру. Восени 1989 року житель НДР у Східному Берліні став свідком ненасильницької революції. Цей досвід став йому в нагоді під час протестів на київському Майдані, що отримали в Україні назву Революція гідності. У той час він був священиком німецької євангелічної лютеранської церкви Святої Катерини в центрі української столиці. Одного грудневого вечора 2013 року Гаска став між демонстрантами й поліцією, запобігши зіткненням. Коли через кілька тижнів таки дійшло до насильства, його церква на Лютеранській вулиці, поруч з тодішньою Адміністрацією президента, стала притулком і лазаретом для поранених. Сам пастор отримав легке поранення ґумовою кулею.

Лицарський хрест за запобігання насильству на Майдані

За свою активну позицію під час подій на Майдані Гаска отримав федеральний хрест за заслуги на стрічці (Bundesverdienstkreuz am Band), найвищу цивільну нагороду Німеччини. Цей орден був заснований у ФРН на початку 1950-х, присуджує нагороду федеральний президент, її міжнародна назва - лицарський хрест. Як сказано в заяві посольства Німеччини в Україні, де пройшла церемонія нагородження, Гаска "активно заступався за людей на Майдані Незалежності та за їхнє право на мирні протести". Крім того, хрест присуджений за його допомогу жителям Східної України.

Нагорода від федерального президента Франка-Вальтер Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) стала для священика несподіванкою. Хоча пастор і політик коротко зустрічалися саме в розпал протестів у Києві, коли в кінці лютого 2014 року Штайнмаєр, тоді глава німецького МЗС, приїздив до Києва на переговори з президентом Віктором Януковичем. "Я був дуже здивований, у мене не було слів", - розповів Гаска у розмові з DW про свої відчуття, коли він дізнався про нагороду. "Це дуже висока честь і визнання зробленого, - каже пастор. - Але багато хто тоді робив те, що було потрібно, і там, куди послав Бог. Я лише один із них".

Київська ніч, у яку німецький священик став відомим

Кадри, зняті в ніч на 9 грудня 2013 року в Києві, прославили Гаску на весь світ. На них видно, як він стоїть у мантії з розпростертими руками на темній вулиці, у світлі ліхтарів падає сніг, а за його спиною - шеренга українських поліцейських у шоломах, зі щитами й кийками, очевидно, готові пустити їх у хід проти демонстрантів. "Коли я побачив, що вони щільно стоять обличчям до обличчя, я відразу зрозумів, що ситуація небезпечна, - згадує Гаска. - Не сильно замислюючись, я тоді спробував розрядити атмосферу і встати між ними". При цьому пастор нагадав демонстрантам про мирні протести в НДР у 1989 році, що призвели до падіння Берлінського муру. За його словами, обидві революції схожі - як у НДР, так і в Україні "багато маленьких людей робили багато маленьких кроків" до змін і демократії.

Євангелічна лютеранська церква Святої Катерини в Києві (фото з архіву)

Євангелічна лютеранська церква Святої Катерини в Києві

Загалом Гаска разом з родиною провів шість років в Україні та у 2015-му повернувся до Німеччини. За даними преси, його поверненню передувала критика деяких його висловлювань в Євангелічній церкві в Німеччині. Приводом була цитата з інтерв'ю: "Ніхто не чує і не говорить про це охоче, але за певних умов свободу і мир потрібно захищати зі зброєю". Сьогодні його точка зору не змінилася, каже Гаска. "Я вважаю важливим, що є такі маяки, як Магатма Ганді або Альберт Швайцер, люди, які сповідували принципову миролюбність, - зазначає священик. - Але, на жаль, іноді проти тиранів і зла у світі потрібно захищатися".

Взуття та медикаменти для дітей на Донбасі

Повернувшись до Німеччини, Гаска не втратив контакту з Україною. Сьогодні він живе в Баварії, дописує до берлінського інтернет-порталу "Зрозуміти Україну" і організовує гуманітарні поставки для постраждалих від війни регіонів Донбасу. Наприклад, цього разу він везе медикаменти та взуття до інтернату для хронічно хворих дітей у підконтрольній Києву частині Луганської області.

Про те, як розвивається політична ситуація в Україні, Гаска відгукується обережно й дипломатично. Він каже, що не може скласти однозначної думки і розуміє як тих з числа колишніх учасників подій на Майдані, хто попереджає про надто великі поступки нового українського президента Росії, так і численних прихильників Володимира Зеленського. "Зеленському потрібно дати шанс, - вважає Гаска. - І знову і знову намагатися йти дорогою миру, хоча це й боляче".

  • Хода Мирний наступ переросла у криваве протистояння

    Криваве протистояння в Києві: основні події

    Хода "Мирний наступ" переросла у криваве протистояння

    На ранок 18 лютого було заплановано "Мирний наступ" - багатотисячну ходу учасників Євромайдану до Верховної Ради України, де планувався розгляд змін до Конституції щодо обмеження повноважень президента. На прилеглих до Ради вулицях розпочалися сутички протестувальників із бійцями внутрішніх військ. Мітингувальники кидали бруківку через вантажівки, якими перегородили вулицю, у бік силовиків.

  • Верховна Рада змарнувала шанс зняти напругу

    Криваве протистояння в Києві: основні події

    Верховна Рада змарнувала шанс зняти напругу

    Опозиційні фракції з самого ранку 18 лютого блокували засідання ВРУ, вимагаючи першим питанням порядку денного розглянути акт поновлення Конституції 2004 року. Але за вказівкою голови Верховної Ради Володимира Рибака канцелярія ВРУ відмовлялася реєструвати цей документ, не погоджуючись на жодні компроміси. До кінця робочого дня сесійне засідання так і не розпочалося.

  • Загострення протистояння та ультиматум МВС

    Криваве протистояння в Києві: основні події

    Загострення протистояння та ультиматум МВС

    Періодично протестувальники йдуть в атаку, однак силовики відстрілюються, кидають світло-шумові гранати. У бік силовиків летить каміння. Люди налаштовані блокувати парламент доти, доки не будуть виконані їхні вимоги. МВС попереджає, що о 18.00 "наведуть порядок" за допомогою "жорстких дій". З'являються перші повідомлення про загиблих від вогнепальних поранень.

  • У західних областях України блокують силовиків

    Криваве протистояння в Києві: основні події

    У західних областях України блокують силовиків

    До будівлі Львівської ОДА увійшли кілька сотень молодих людей. Вони виламали двері адміністрації та кинули в приміщення світло-шумову гранату. Протестувальники також взяли під контроль ГУ львівської міліції та прокуратуру. Триває блокування частин внутрішніх військ та підрозділів "Беркута". Аналогічні акції відбуваються в Івано-Франківську та Тернополі.

  • Західні лідери закликають український уряд припинити насильство

    Криваве протистояння в Києві: основні події

    Західні лідери закликають український уряд припинити насильство

    На той час міністра закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Кетрін Ештон та низка інших західних лідерів засудили ескалацію протистояння в Україні та закликали знайти політичне розв'язання кризи.

  • Кривава ніч

    Криваве протистояння в Києві: основні події

    "Чорний вівторок" України

    Після жорстоких сутичок в урядовому кварталі мітингувальники відступили на майдан Незалежності. Силовики послідували за ними. Незважаючи на спільну заяву голів СБУ та МВС із вимогою до 18:00 "припинити протистояння", "Беркут", не дочекавшись вказаного часу, атакував протестувальників. Ближче до 20:00 почався повноцінний штурм. Протистояння тривало майже всю ніч.

  • Янукович втрачає контроль

    Криваве протистояння в Києві: основні події

    Янукович втрачає контроль

    Протягом дня і станом на 21 годину вечора 18 лютого тодішній президент України Віктор Янукович не зробив жодної заяви щодо ситуації, що склалася в Києві. За офіційними даними, під час сутичок між протестувальниками та силовиками загинули дев'ять осіб - семеро цивільних та двоє міліціонерів.

  • Пожежа у Будинку профспілок

    Криваве протистояння в Києві: основні події

    Пожежа у Будинку профспілок

    Під час сутичок вночі 18 лютого згоріла будівля Будинку профспілок, де розташовувалися Штаб національного спротиву та головний польовий шпиталь протестувальників. Унаслідок сутичок загинули понад 20 людей, були госпіталізовані, за різними оцінками, від 200 до 1000 людей. Точних даних немає, оскільки багато постраждалих категорично відмовлялися від госпіталізації, побоюючись викрадень та арештів.

  • Між штурмом і розстрілом

    Криваве протистояння в Києві: основні події

    Між штурмом і розстрілом

    19 лютого табір "тітушок" у Маріїнському парку стояв пустим, а на Майдані Незалежності демонстранти продовжували палити шини, час від часу застосовувати піротехніку та "коктейлі Молотова" проти правоохоронців, які у свою чергу продовжували кидати у протестувальників світло-шумові гранати. Центральні вулиці були перекриті. Вночі прибули протестувальники зі Львова та Івано-Франківська.

  • Кривавий розстріл на Інститутській

    Криваве протистояння в Києві: основні події

    Кривавий розстріл на Інститутській

    Після доволі спокійної ночі вранці 20 лютого відновлюється протистояння між протестувальниками та силовиками. Після майже двох годин сутичок - із застосуванням світло-шумових гранат та "коктейлів Молотова" - силовики відступають від майдану Незалежності. Протестувальники йдуть у наступ вулицею Інститутською. Їх починають обстрілювати снайпери.

  • Небесна сотня

    Криваве протистояння в Києві: основні події

    Небесна сотня

    Упродовж лічених годин загинули кілька десятків людей. Деякі поранені згодом померли у лікарнях. Загалом цього ранку загинули близько сотні протестувальників - їх назвали Небесною сотнею.

  • Кінець кровопролиття

    Криваве протистояння в Києві: основні події

    Кінець кровопролиття

    Увечері 20 лютого депутати почали збиратися у Раді для обговорення ситуації у країні. О 22:17 ВРУ ухвалила постанову "Про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України". Цей документ визнав дії силовиків незаконними і постановив "заборонити використання будь-яких видів зброї проти учасників протесту". Ця постанова поклала край триденному кровопролиттю.

    Автор: Анастасія Магазова


DW.COM

"Сподіваюся, політикам вистачить здорового глузду"

По сусідству з Адміністрацією президента, посеред демонстрантів і колон "Беркуту" причаїлася церква Святої Катерини. Священик Ральф Гаска розповів DW про життя громади у ці буремні дні. (10.12.2013)  

Шок для німців: як Гройсман віддав православним будівлю лютеран

Німецька громада більше десяти років домагалася повернення колишньої лютеранської школи Києва, щоб створити культурний центр. На здивування німців, прем'єр Гройсман віддав будівлю Православній церкві України. (27.08.2019)  

Коментар: Незавершена революція в Україні

П'ять років тому розпочалися протести на Майдані в Києві. Як наслідок - українці перемогли автократичний режим. Але у сьогоднішній українській владі очолити цей прорив більше нікому, вважає Бернд Йоганн. (21.11.2018)  

Криваве протистояння в Києві: основні події

В Україні згадують жертв кривавого протистояння в Києві 18-20 лютого 2014 року. Розвиток основних подій тих днів - у фотогалереї DW. (19.02.2019)  

Посилання в інтернеті

Добірка матеріалів DW, присвячених падінню Берлінського муру  

Аудіо й відео до теми

Німецький священик допомагає Євромайдану в Києві  

Реклама

Докладно

Закон про мову має продовжити ствердження української у публічному житті

Як виконується закон про мову?

В Україні з липня діє закон про мову, але він досі не запрацював повною мірою.  

Будівництво газопроводу Північний потік-2 близьке до завершення

Польща оштрафувала партнера "Газпрому" у Франції

Польський антимонопольний регулятор оштрафував компанію Engie Energy, яка є партнером "Газпрому".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  