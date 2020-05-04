 За добу в Україні зафіксовано 366 нових випадків коронавірусу, 13 померлих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2020

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Новини

За добу в Україні зафіксовано 366 нових випадків коронавірусу, 13 померлих

Протягом минулої доби в Україні виявили 366 нових випадків інфікування коронавірусом, а кількість жертв COVID-19 збільшилась на 13 осіб, повідомляють у МОЗ.

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Станом на ранок, 5 травня, кількість виявлених в Україні випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 зросла на 366. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) міністерства охорони здоров'я України.

Таким чином загальне число випадків COVID-19 в країні вже сягнуло 12 697. Хворобу було виявлено у 881 дитини. Також значною залишається кількість медичних працівників серед інфікованих - вона складає 2 479.

Нові дані свідчать, що число офіційно виявлених заражень коронавірусом в Україні продовжує знижуватися. Для порівняння, напередодні кількість нових випадків була помітно вищою і складала 418, а станом на 3 травня - 502.

Загалом, з початку пандемії COVID-19 в Україні було проведено 139 759 тестів на коронавірус методом ПЛР, зазначають у ЦГЗ.

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Кількість жертв COVID-19 зросла до 316

У відомстві зазначають, що загальне число померлих внаслідок викликаної коронавірусом недуги в Україні сягнула 318 осіб. З них 18 жертв є медичними працівниками. При цьому у ЦГЗ додають, що серед померлих переважають люди, старші 50-ти років - їх, за даними центру, 86 відсотків.

Нові дані свідчать, що кількість офіційно зареєстрованих випадків смерті від COVID-19 в Україні також зменшується. Так, якщо протягом останньої доби від хвороби померли 13 осіб, то, згідно з інформацією ЦГЗ, станом на 4 травня за попередню добу померло 15 людей.

У лікарнях наразі перебувають 3 762 особи, з них до апарату штучної вентиляції легенів підключені 167 людей, серед них - одна дитина. Водночас вже 1 875 пацієнтів вже одужали від COVID-19.

Чернівецька область - лідер за розповсюдженням SARS-CoV-2

Як і раніше, найбільше випадків коронавірусу зафіксовано у Чернівецькій області - там їхня кількість майже досягла відмітки у дві тисячі і складає 1 948. Слідом у цій статистиці йде Київ - тут виявлено 1 583 зараження SARS-CoV-2. Більше тисячі випадків COVID-19 також зафіксовано й у Івано-Франківській області, де їхня кількість вже сягнула 1 015.

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