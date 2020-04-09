МОЗ: У разі зараження коронавірусом 10 відсотків населення, можливий колапс медсистеми

Медична система України може не впоратися зі зростанням кількості хворих на коронавірус. Таке застереження висловив у неділю, 12 квітня, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За словами посадовця, такий сценарій можливий в разі зараження коронавірусом 10 відсотків населення або більше. "Якщо буде 10 відсотків і більше, то можливий колапс медичної системи, - якщо ми не розтягнемо ці 10 відсотків у часі", - сказав Віктор Ляшко, слова якого наводить видання "Лівий берег".

Ймовірніший усе-таки оптимістичний сценарій

Водночас Ляшко вказав на те, що нинішні темпи поширення захворювання вселяють надію на "оптимістичний сценарій" розвитку ситуації. "За нашими розрахунками, за двох відсотках інфікованого населення наша система охорони здоров'я безболісно впорається з тією кількістю хворих, які будуть доправлені у відділення інтенсивної терапії", - заспокоїв Ляшко. Цей оптимістичний сценарій став можливим завдяки вжитим превентивним заходам, пояснив головний санлікар України.

Однак поки що очікується суттєве зростання кількості виявлених випадків коронавірусної хвороби. Цьому сприятиме зміна алгоритмів тестування, оскільки відтепер в Україні тестують усіх хворих на пневмонію, всіх людей з гарячкою, а також всіх контактних осіб, зазначив Ляшко, якого цитує "Лівий берег".

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Та якщо громадяни дотримуватимуться карантинних обмежень та залишатимуться вдома, у тому числі і на Великодні свята, не підуть до церкви чи в гості, Україні вдасться суттєво стримати поширення коронавірусної хвороби, впевнені в МОЗ.

Станом на 12 квітня в Україні офіційно зафіксовано 2,77 тисячі випадків коронавірусу.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко в ексклюзивному інтерв'ю Deutsche Welle застеріг, що медична система української столиці "буде на грані колапсу", якщо кількість хворих перевищить сім тисяч.

МОЗ і електронний перепис населення

Як відомо, наприкінці 2019 року тодішній уряд Олексія Гончарука провів так званий електронний перепис населення. Згідно з запевненнями чиновників, чисельність населення визначали за допомогою одразу кількох методів. Представлені в січні 2020 урядом дані оцінювали українське населення в майже 37,3 мільйона. Це - без урахування Криму й непідктрольних районів Донбасу. Хоч згодом лунало багато закидів у фальсифікації урядом підрахунків, в ексклюзивному інтерв'ю Deutsche Welle.

Якщо виходити з цієї цифри, 10 відсотків інфікованого населення, становить 3,73 мільйона осіб. А два відсотки - понад 740 тисяч відповідно.

​​Нагадаємо, уряд України запустив з міністерством цифрової трансформації проєкт, завдяки якому можна перевірити забезпеченість та готовність медичних закладів протидіяти COVID-19. Інформація про забезпеченість і потреби конкретних лікарень, які працюють з СOVID-19, викладається на аналітичних панелях на сайті уряду і оновлюється щоденно.