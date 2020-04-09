МОЗ: У разі зараження коронавірусом 10 відсотків населення, можливий колапс медсистеми
Водночас у відомстві заспокоїли, що нині Україна йде за сценарієм, за яким у період спалаху коронавірусної хвороби буде інфіковано не більше двох відсотків населення, тобто 740 тисяч людей.
Медична система України може не впоратися зі зростанням кількості хворих на коронавірус. Таке застереження висловив у неділю, 12 квітня, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
За словами посадовця, такий сценарій можливий в разі зараження коронавірусом 10 відсотків населення або більше. "Якщо буде 10 відсотків і більше, то можливий колапс медичної системи, - якщо ми не розтягнемо ці 10 відсотків у часі", - сказав Віктор Ляшко, слова якого наводить видання "Лівий берег".
Ймовірніший усе-таки оптимістичний сценарій
Водночас Ляшко вказав на те, що нинішні темпи поширення захворювання вселяють надію на "оптимістичний сценарій" розвитку ситуації. "За нашими розрахунками, за двох відсотках інфікованого населення наша система охорони здоров'я безболісно впорається з тією кількістю хворих, які будуть доправлені у відділення інтенсивної терапії", - заспокоїв Ляшко. Цей оптимістичний сценарій став можливим завдяки вжитим превентивним заходам, пояснив головний санлікар України.
Однак поки що очікується суттєве зростання кількості виявлених випадків коронавірусної хвороби. Цьому сприятиме зміна алгоритмів тестування, оскільки відтепер в Україні тестують усіх хворих на пневмонію, всіх людей з гарячкою, а також всіх контактних осіб, зазначив Ляшко, якого цитує "Лівий берег".
Та якщо громадяни дотримуватимуться карантинних обмежень та залишатимуться вдома, у тому числі і на Великодні свята, не підуть до церкви чи в гості, Україні вдасться суттєво стримати поширення коронавірусної хвороби, впевнені в МОЗ.
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко в ексклюзивному інтерв'ю Deutsche Welle застеріг, що медична система української столиці "буде на грані колапсу", якщо кількість хворих перевищить сім тисяч.
МОЗ і електронний перепис населення
Як відомо, наприкінці 2019 року тодішній уряд Олексія Гончарука провів так званий електронний перепис населення. Згідно з запевненнями чиновників, чисельність населення визначали за допомогою одразу кількох методів. Представлені в січні 2020 урядом дані оцінювали українське населення в майже 37,3 мільйона. Це - без урахування Криму й непідктрольних районів Донбасу. Хоч згодом лунало багато закидів у фальсифікації урядом підрахунків, в ексклюзивному інтерв'ю Deutsche Welle.
Якщо виходити з цієї цифри, 10 відсотків інфікованого населення, становить 3,73 мільйона осіб. А два відсотки - понад 740 тисяч відповідно.
Нагадаємо, уряд України запустив з міністерством цифрової трансформації проєкт, завдяки якому можна перевірити забезпеченість та готовність медичних закладів протидіяти COVID-19. Інформація про забезпеченість і потреби конкретних лікарень, які працюють з СOVID-19, викладається на аналітичних панелях на сайті уряду і оновлюється щоденно.
Нікуди без захисної маски
Рукавиці, смартфон, захисна маска
Коли носіння маски в Німеччині стане обов'язковим? В Азії їх застосовували майже повсюдно. Тепер Інститут Роберта Коха (RKI) рекомендував носити захисні маски і в Німеччині. Першим до нього дослухалося місто Єна на сході країни. З 6 квітня в супермаркетах та в місцевому громадському транспорті носіння захист обличчя обов'язковий. Шарфи та хустинки також вважаються достатнім захистом.
Нікуди без захисної маски
Подарунок для пожежників
Зважаючи на дефіцит масок, дедалі більше людей та установ роблять їх самостійно. В YouTube та Twitter з'явилися відео з хештегом #maskeauf ("одягаємо маску"), де люди показують, як легко можна зробити захисну маску в себе вдома. Однією з них є кравчиня Керстін Бохо (Cerstin Bochow) з державного театру міста Котбус. Пошиті маски вона передає в пожежну службу та Німецький Червоний Хрест.
Нікуди без захисної маски
Завжди з усмішкою
Мисткиня Манша Фрідріх (Mansha Friedrich) бореться з коронавірусом гачком. В'язані нею маски вона прикрашає усміхненими обличчями, образами тваринами або сонячними мотивами. Вкладки з тканини, що використовуються як фільтри, можна замінити. Мисткиня з Ганновера каже, що не хоче дозволити пандемії зіпсувати собі гарний настрій.
Нікуди без захисної маски
У стилі сукні
Чехія й Словаччина пішли далі за Німеччину. Обов'язкове носіння маски в цих країнах запровадили ще в середині березня. Усі, хто перебуває в супермаркетах чи громадських місцях, повинен носити захисну маску. Президентка Словаччини Зузана Чапутова й прем'єр-міністр Ігор Матович подають хороший приклад. Тим часом, до схожих заходів вдалась і Австрія. Тепер у місцях торгівлі там потрібно носити маску.
Нікуди без захисної маски
Весняне пробудження у Китаї
Захисні маски вже давно є обов'язковим атрибутом в Китаї. Ця пара з міста Шеньян вирішила не відмовляти собі в романтиці, незважаючи на коронавірус та жорсткі заходи контролю. Вони самовіддано танцюють на весняному сонці і, здається, забули про все, що відбувається навколо.
Нікуди без захисної маски
Ізраїль не робить винятків
Жорсткі обмеження діють і в Ізраїлі. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху запровадив суворий карантин, за дотриманням якого стежать поліцейські та військові. Вдома залишатися повинні і ортодоксальні юдеї. У районі Єрусалима Меа-Шерім поліцейський в масці наказує ультраортодоксальному співвітчизникові повернутися додому.
Нікуди без захисної маски
Мистецтво в секторі Гази
У густонаселеному секторі Гази художники намагаються підбадьорити населення. Митці у районі Шуджая прикрашають захисні маски популярними мотивами. Влада сектору Гази запровадила обмеження на пересування та заборонила масові зібрання. Цьогоріч також скасовано щорічний "Марш повернення", який постійно супроводжується масовими протестами на ізраїльському кордоні.
Нікуди без захисної маски
Колумбійські "Халки"
У Колумбії переважають радикальні та незвичайні мотиви на масках. Зціплені зуби на захисті обличчя двох поліцейських, здається, були скопійовані з "монстра Халка". Кремезний монстр Халк - головний персонаж коміксу, опублікованого Стеном Лі та Джеком Кірбі у 1962 році. За мотивами історії "неймовірного Халка" було знято декілька фільмів та телесеріалів.
Нікуди без захисної маски
Макрон бореться з дефіцитом
Макрон бореться з дефіцитом Президент Франції Еммануель Макрон відвідує фабрику захисного одягу та масок у Сен-Бартелемі-д'Анжу. У Франції сотні медичних працівників подали до суду на уряд. Вони закидають владі, що та не забезпечила їх належною кількістю захисного одягу під час пандемії. Однак, багато лікарів працюють попри все.