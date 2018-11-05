Захід і Росія сперечаються щодо "виборів" на Донбасі

Захід та Росія розійшлися в оцінці незаконних "виборів" у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". У посольстві США в Україні у вівторок, 6 листопада, заявили, що сприятимуть тому, щоб ці "вибори" не були визнані на міжнародному рівні.

"Ми разом з ЄС, Німеччиною, Канадою та іншими, засуджуємо бутафорські "вибори", заплановані на 11 листопада, у псевдореспубліках, створених Росією на сході України. Незаконні вибори і так звані "республіки" лише сприяють продовженню цього неприйнятного конфлікту і не будуть визнані на міжнародному рівні", - йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Зайдік (Martin Sajdik) також зазначив, що "вибори" у невизнаних утвореннях на Донбасі не відповідатимуть мінським угодам. "Я особисто вважаю, що проведення цих так званих виборів не відповідає ні букві, ні духу мінських угод", - сказав він за підсумками засідання Тристоронної контактної групи (ТКГ), передає агенція "Інтерфакс".

Протилежної думки дотримується представник Росії у ТКГ Борис Гризлов. "Це не вибори органів місцевого самоврядування, прописаних в мінських угодах. Це вибори глав і народних рад у республіках Донбасу, які необхідні для управління територіями, забезпечення повсякденного життя людей в ситуації, що склалася", - заявив він.

Раніше цього дня зі схожою заявою виступив Кремль. "Вони не йдуть всупереч, принаймні, мінським угодам. Там про це нічого не говориться", - заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, що канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), яка днями відвідала Київ, теж заявила про нелегітимність запланованих на 11 листопада "виборів" сепаратистів на Донбасі. Вона пояснила, що для проведення легітимних виборів ОБСЄ повинна була б отримати доступ до всієї неконтрольованої Україною території Донбасу, а участь у виборах мали б взяти і внутрішні переселенці. "Звичайно, всі партії повинні взяти участь у цих виборах, а також внутрішні переселенці повинні мати можливість взяти участь у цих виборах. Навіть ті, хто там більше не живе, і виїхав звідти", - пояснила Меркель підходи до проведення виборів на Донбасі, як це передбачають мінські угоди.

Нагадаємо, на початку вересня у "ДНР" та "ЛНР" анонсували проведення 11 листопада 2018 року "виборів" ватажків та "депутатів" у цих самопроголошених утвореннях. Це рішення суперечить мінським домовленостям, які передбачають проведення місцевих виборів у цьому регіоні відповідно до українського законодавства і закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який більш відомий як закон про особливий статус Донбасу.

У мінських домовленостях та у законі про особливий статус Донбасу також ідеться про те, що вибори мають бути проведені з дотриманням відповідних стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) при моніторингу з боку Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. В Україні та ЄС анонсовані самопроголошеними утвореннями "вибори" назвали порушенням мінських домовленостей.