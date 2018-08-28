 Захарченко загинув внаслідок вибуху в Донецьку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.08.2018

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Новини

Захарченко загинув внаслідок вибуху в Донецьку

Лідер "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко загинув внаслідок вибуху в центрі Донецька.

Олександр Захарченко

Олександр Захарченко

Лідер самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко в п'ятницю, 31 серпня, отримав смертельне поранення внаслідок вибуху в кафе "Сепар" у центрі Донецька. Про це агентству "Інтерфакс" повідомило джерело в апараті глави "ДНР".

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"За попередніми даними, на жаль, це правда. Глава республіки отримав смертельне поранення", - сказало джерело. Ще одне джерело в силових структурах "ДНР" повідомило "Інтерфаксу", що внаслідок вибуху біля кафе "Сепар" одна людина загинула та щонайменше три особи постраждали. На місці перебувають кілька карет "швидкої допомоги", працюють оперативники та група рятувальників.

У "ДНР" вибух у кафе "Сепар" називають "терористичним актом" та підозрюють у його здійсненні "українську диверсійно-розвідувальну групу", повідомило джерело "Інтерфаксу". За його даними, в Донецьку вже затримано підозрюваних у причетності до замаху на Захарченка "українських диверсантів та пов'язаних з ними осіб".

Тим часом Служба безпеки України підтвердила інформацію про загибель Захарченка. "Це правда. СБУ вважає це наслідком міжусобних воєн, які давно ведуться між терористами, в тому числі і з їхніми російськими кураторами", - заявила агентству "Українські новини" речниця СБУ Олена Гітлянська. 

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