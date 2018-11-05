 Затверджено склад громадської ради, що відбиратиме антикорупційних суддів в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2018

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Новини

Затверджено склад громадської ради, що відбиратиме антикорупційних суддів в Україні

Вища кваліфікаційна комісія суддів обрала шістьох міжнародних експертів, які обиратимуть суддів до Вищого антикорупційного суду.

Міжнародні експерти обиратимуть суддів до Антикорупційного суду

Міжнародні експерти обиратимуть суддів до Антикорупційного суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) у вівторок, 6 листопада, обрала шістьох членів Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ), яка братиме участь у процесі відбору суддів до Вищого антикорупційного суду. "Таким чином, створено ГРМЕ, яка буде сприяти комісії при проведенні конкурсів на обіймання вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду й Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду", - повідомила комісія.

До складу ради увійшли Аурелійус Гутаускас, Флемінг Сі Денкер, Тед Зажечни, Мір'яна Лазарова Трайковскі, Лорна Гарріс, Ентоні Гупер. Повідомляється, що вони мають досвід роботи суддями, адвокатами, прокурорами та сумісний досвід у цих сферах в Англії, Данії, Канаді, Литві та Македонії. "Як ми обіцяли, обрання членів ГРМЕ відбулося у максимально оперативний строк - вже наступного дня після завершення знайомства з ними", - заявив голова ВККС Сергій Козьяков. Він додав, що 12 та 14 листопада відбудеться іспит до Вищого антикорупційного суду.

DW.COM

Європейський Союз надав Вищій кваліфікаційній комісії суддів України список кандидатів до Громадської ради, яка відбиратиме суддів до Вищого антикорупційного суду. На конкурс до суду вже подали документи 166 кандидатів. (17.09.2018)

Відсутність вироків по справах, пов'язаних із корупцією, спричинена відсутністю в Україні Антикорупційного суду, заявив директор НАБУ Артем Ситник. Він очікує, що суд запрацює наступної весни. (19.10.2018)

Як повідомлялось, на конкурс до Вищого антикорупційного суду документи подали 166 кандидатів, із яких до апеляційної палати - 52. Таким чином, конкурс на посаду судді становить чотири кандидати на місце.

Епопея зі створенням спеціалізованого антикорупційного суду в Україні тривала понад два роки - з весни 2016-го. Цей суд покликаний розглядати справи щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які уже створені та працюють в Україні.

Президент України Петро Порошенко підписав закон про Вищий антикорупційний суд у червні 2018 року. Створення антикорупційного суду було однією з умов співпраці країни з Міжнародним валютним фондом (МВФ). 

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