Затверджено склад громадської ради, що відбиратиме антикорупційних суддів в Україні

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) у вівторок, 6 листопада, обрала шістьох членів Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ), яка братиме участь у процесі відбору суддів до Вищого антикорупційного суду. "Таким чином, створено ГРМЕ, яка буде сприяти комісії при проведенні конкурсів на обіймання вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду й Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду", - повідомила комісія.

До складу ради увійшли Аурелійус Гутаускас, Флемінг Сі Денкер, Тед Зажечни, Мір'яна Лазарова Трайковскі, Лорна Гарріс, Ентоні Гупер. Повідомляється, що вони мають досвід роботи суддями, адвокатами, прокурорами та сумісний досвід у цих сферах в Англії, Данії, Канаді, Литві та Македонії. "Як ми обіцяли, обрання членів ГРМЕ відбулося у максимально оперативний строк - вже наступного дня після завершення знайомства з ними", - заявив голова ВККС Сергій Козьяков. Він додав, що 12 та 14 листопада відбудеться іспит до Вищого антикорупційного суду.

Як повідомлялось, на конкурс до Вищого антикорупційного суду документи подали 166 кандидатів, із яких до апеляційної палати - 52. Таким чином, конкурс на посаду судді становить чотири кандидати на місце.

Епопея зі створенням спеціалізованого антикорупційного суду в Україні тривала понад два роки - з весни 2016-го. Цей суд покликаний розглядати справи щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які уже створені та працюють в Україні.

Президент України Петро Порошенко підписав закон про Вищий антикорупційний суд у червні 2018 року. Створення антикорупційного суду було однією з умов співпраці країни з Міжнародним валютним фондом (МВФ).