 Засідання Радбезу ООН: осуд Заходом ″виборів″ сепаратистів та закиди Москви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2018

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Новини

Засідання Радбезу ООН: осуд Заходом "виборів" сепаратистів та закиди Москви

Під час засідання Радбезу ООН щодо України США звинуватили Росію в перешкоджанні мирному процесу в України. Вісім європейських держав у спільній заяві закликали сепаратистів відмовитися від так званих "виборів".

Засідання Радбезу ООН

Засідання Радбезу ООН (архівне фото)

Росія створює перешкоди мирному процесу в Україні, а також гальмує обговорення мінських домовленостей. Про це у вівторок, 30 жовтня, заявив заступник постійного представника США при ООН Джонатан Коен під час засідання Ради Безпеки ООН щодо України .

"На жаль, Росія продовжує заважати мирному процесу, і, як ми вважаємо, навмисно гальмує ці обговорення, а також - гальмує переговори між спецпредставником (Куртом. - Ред.) Волкером і радником російського президента Владиславом Сурковим", - заявив представник США, цитує агенція "Інтерфакс". При цьому він закликав Росію припинити "обструкціоністську діяльність і штучні затримки".

Коен також наголосив, що США продовжать застосовувати санкції щодо РФ, доки та повністю не виконає мінські домовленості та не поверне Крим Україні. Він також приєднався до засудження так званих "виборів" у сепаратистських "республіках" на Донбасі. Коен зазначив, що такі "вибори" є нелегітимними та для них немає підстав в українському законодавстві. 

Засудження "виборів" у ОРДЛО

Перед початком засідання Радбезу ООН (РБ ООН) вісім європейських країн оприлюднили спільну заяву, в якій засудили "вибори" на непідконтрольних Україні територіях Донбасу, які сепаратисти планують провести 11 листопада. Спільну заяву підписали члени Ради Безпеки Великобританія, Франція, Нідерланди, Польща та Швеція, а також Італія, яка була членом РБ ООН минулого року, та Бельгія і Німеччина, які будуть членами органу з наступного року, повідомляє агентство AFP. Заяву зачитала постійна представниця Великобританії при ООН Карен Пірс.

У заяві міститься заклик до сепартистів відмовитися від планів проведення "виборів", а від Росії вимагають припинити "фінансову та військову підтримку сепаратистів та вивести свої збройні сили та озброєння з території України".

Представник Франції при ООН Франсуа Делатр заявив також, що Париж закликає РФ "використовувати свій вплив на сепаратистів, щоб переконати їх не проводити так звані вибори".

DW.COM

Призначені на листопад самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР" вибори є нелегітимними та порушують логіку мінських угод. Про це в інтерв'ю DW заявив спецпредставник США щодо України Курт Волкер. (12.09.2018)

Державний департамент США вважає, що Москва має скасувати призначені на листопад фіктивні вибори у самопроголошених "республіках", та закликав РФ припинити бойові дії в Україні. (12.10.2018)

Звинувачення з боку Росії

Своєю чергою постпред Росії при ООН Василь Небензя, виступаючи на засіданні, звинуватив Україну, що та не виконує жодного з пунктів мінських домовленостей. "Всі пункти комплексу заходів стосуються України і ополченців (бойовиків. - Ред.), жоден - Росії. І жоден з цих пунктів Україна не виконує", - стверджує Небензя. За його словами, оголошені "вибори" не мають стосунку до мінських домовленостей, де йдеться про муніципальні вибори, а покликані "заповнити вакуум влади" після вбивства колижнього ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

Нагадаємо, на початку вересня в "ДНР" та "ЛНР" анонсували проведення 11 листопада 2018 року "виборів" ватажків та "депутатів" у цих самопроголошених утвореннях. Це рішення суперечить мінським домовленостям, які передбачають проведення місцевих виборів у цьому регіоні відповідно до українського законодавства і закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який більш відомий як закон про особливий статус Донбасу.

У мінських домовленостях та у законі про особливий статус Донбасу також ідеться про те, що вибори мають бути проведені з дотриманням відповідних стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) при моніторингу з боку Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. В Україні та Європейському Союзі анонсовані самопроголошеними утвореннями "вибори" назвали порушенням мінських домовленостей.

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