Засуджений у Білорусі український журналіст Шаройко вже на свободі

Український журналіст Павло Шаройко, якого засудили в Білорусі до восьми років ув'язнення нібито за шпигунство, вже на свободі і повернувся додому в Україну, повідомив президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 4 жовтня.

"Іще один український в’язень, журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі до 8 років, був помилуваний і вже вдома в Україні!", - написав Зеленський у Twitter.

У свою чергу, українська омбудсменка Людмила Денісова зазначила, що Шаройко був звільнений в результаті перемовин президента Володимира Зеленського та його білоруського колеги Олександра Лукашенка.

Напередодні Новозаводський районний суд м. Чернігова звільнив з-під варти відпустив під особисте зобов'язання громадянина Білорусі Юрія Політику, про що повідомила пресслужба суду. Політику в Україні звинувачували у шпигунстві на користь Білорусі.

Зустріч Зеленського та Лукашенка

Тим часом 4 жовтня в Житомирі в рамках Другого форуму регіонів України та Білорусі відбувалася зустріч двох президентів - Володимира Зеленського та Олександра Лукашенка. Під час неї глава Білорусі заявив, що його країна готова вести переговори про збільшення постачань нафтопродуктів на підприємства України. Крім того, Лукашенко вважає, що Україні та Білорусі можна "замахнутися" на проведення Олімпійських ігор. У свою чергу, Зеленський зазначив, що на форумі було підписано комерційні контракти сумою близько 500 мільйонів доларів.

Нагадаємо, про затримання журналіста "Українського радіо" Шаройка в Білорусі стало відомо 20 листопада 2017 року, а вже у лютому 2018 року суд засудив його до восьми років позбавлення волі за шпигунство. Шаройко нібито визнав, що є полковником Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО). Комітет державної безпеки Білорусі вважає, що посада кореспондента слугувала Шаройку прикриттям.

У КДБ також повідомили, що діяльність Шаройка в Білорусі нібито координував співробітник ГУР під прикриттям Ігор Скворцов, який займав посаду радника посольства України в Білорусі. Самого Скворцова оголосили персоною нон-ґрата у Білорусі.

ГУР МО України заперечило, що Шаройко працює на нього, а також його причетність до створення агентурної мережі і проведення розвідувальної діяльності на території Білорусі. Водночас в управлінні розвідки заявили, що Шаройко у минулому служив у ГУР МО на посаді начальника прес-служби.