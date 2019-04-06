Заступник генпрокурора США Род Розенстайн повідомив про відставку

Заступник генерального прокурора США Род Розенстайн у понеділок, 29 квітня, повідомив президента Дональда Трампа, що він покине міністерство юстиції за два тижні. "Я вдячний Вам за надану можливість служити, за люб'язність і гумор, які ви часто виявляєте в наших особистих бесідах, і за цілі, які ви поставили в своєму інавгураційному зверненні - патріотизм, єдність, безпека, освіта і процвітання, адже держава існує, щоб служити своїм громадянам", - йдеться в листі Розенстайна про відставку. Заступник генпрокурора, який був призначений 25 квітня 2017 року, зазначив, що середній термін повноважень на цій посаді становить 16 місяців, і лише деякі заступники генпрокурора працюють довше двох років.

Він також зазначив, що міністерство юстиції домоглося "швидкого прогресу" в досягненні порядку вперше за два роки адміністрації Трампа. "Наша держава безпечніша, наші вибори більш захищені і наші громадяни краще інформовані про приховані зусилля іноземного впливу і схеми скоєння шахрайства, крадіжки інтелектуальної власності та запуски кібератак", - підкреслив Розенстайн. Останній день роботи заступника генпрокурора в міністерстві юстиції - 11 травня.

У своїй заяві генпрокурор США Вільям Барр похвалив Розенстайна за служіння міністерству юстиції "з відданістю і відмінністю" (у США генпрокурор виконує також обов'язки міністра юстиції). "Род був неоціненним партнером для мене під час мого повернення в міністерство, і я сильно покладався на його керівництво і судження протягом останніх декількох місяців", - написав він. Очікується, що Рода Розенстайна на посаді заступника міністра юстиції змінить юрист-консерватор Джеффрі Розен.

Розенстайн відомий тим, що призначив Роберта Мюллера спецпрокурором з розслідування щодо ймовірного втручання Росії в президентські вибори в США у 2016 році. Він також здійснював нагляд за ходом розслідування. Президент США Дональд Трамп неодноразово критикував Розенстайна та інших високопоставлених співробітників мін'юсту США.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що Розенстайн піде у відставку після вступу на посаду нового генерального прокурора Вільяма Барра. Однак він погодився почекати з відходом, щоб закінчити роботу з доповіддю спецпрокурора Мюллера.

Нагадаємо, що 22 березня Мюллер завершив розслідування ймовірного втручання Москви у вибори. У його звіті йдеться, що слідство не виявило змови команди Трампа з російською владою.