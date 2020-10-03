Засновник Kenzo помер від COVID-19

Модний дизайнер Кензо Такада помер від наслідків хвороби COVID-19. Про це в неділю, 4 жовтня, повідомляє інформагенція AFP з посиланням на речника кутюр'є. 81-річний засновник бренду Kenzo помер у неділю в лікарні в передмісті Парижа.

Читайте також: У Франції рекорд інфікування коронавірусом: майже 17 тисяч нових випадків

Кензо Такада був першим японським дизайнером, який досяг успіху в Парижі. Він народився у 1939 році в селі неподалік японського міста Хімедзі. У 26-річному віці (1965) він прибув кораблем до Марселя. Такада планував побути у Франції кілька тижнів, однак залишився працювати в модній індустрії. У 1970 році Кензо Такада досяг свого першого великого успіху завдяки колекції "Jungle Jap". Тканини для колекції він придбав за безцінь на паризькому базарі Сен-П'єр.

Кензо Такада влаштовував модні покази у Нью-Йорку, Токіо та інших модних столицях. Він заснував бренд Kenzo і перетворив його на модну імперію. Із 1988 року кутюр'є також створював модні аромати: "Kenzo", "Jungle" та інші.

Читайте також: У світі зареєстровано 35 мільйонів заражень коронавірусом