 Засновник Kenzo помер від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2020

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Новини

Засновник Kenzo помер від COVID-19

Відомий у всьому світі модний дизайнер Кензо Такада помер від наслідків хвороби COVID-19. Він був першим вихідцем із Японії, якому вдалося зробити кар'єру топ-дизайнера в Парижі.

Kenzo Takada

Кензо Такада, модний дизайнер і засновник бренду Kenzo. Фото 2019 року

Модний дизайнер Кензо Такада помер від наслідків хвороби COVID-19. Про це в неділю, 4 жовтня, повідомляє інформагенція AFP з посиланням на речника кутюр'є. 81-річний засновник бренду Kenzo помер у неділю в лікарні в передмісті Парижа.

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Кензо Такада був першим японським дизайнером, який досяг успіху в Парижі. Він народився у 1939 році в селі неподалік японського міста Хімедзі. У 26-річному віці (1965) він прибув кораблем до Марселя. Такада планував побути у Франції кілька тижнів, однак залишився працювати в модній індустрії. У 1970 році Кензо Такада досяг свого першого великого успіху завдяки колекції "Jungle Jap". Тканини для колекції він придбав за безцінь на паризькому базарі Сен-П'єр.

Кензо Такада влаштовував модні покази у Нью-Йорку, Токіо та інших модних столицях. Він заснував бренд Kenzo і перетворив його на модну імперію. Із 1988 року кутюр'є також створював модні аромати: "Kenzo",  "Jungle" та інші.

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