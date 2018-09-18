 Засновник Alibaba відмовив США у створенні мільйона робочих місць | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2018

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Новини

Засновник Alibaba відмовив США у створенні мільйона робочих місць

Ма каже, що торговельна війна між США та Китаєм може тривати десятиріччями.

Дональд Трамп (л) та Джек Ма, січень 2017

Дональд Трамп (л) та Джек Ма, січень 2017

Китайський мільярдер, засновник гіганта онлайн-рітейлу Alibaba Джек Ма, заявив, що не виконає свою обіцянку щодо створення мільйона робочих місць у США. Причиною він назвав торговельну суперечку між Пекіном та Вашингтоном, пишуть китайські ЗМІ у четвер, 20 вересня. Свою обіцянку він робив у сподіванні на продовження співпраці КНР та США, пояснив Ма.

Заява Ма на початку 2017 року після зустрічі з Дональдом Трампом у Trump Tower вже тоді була сприйнята скептично аналітиками, зазначає агенція AFP. Тоді власника багатомільярдної бізнес-імперії запідозрили у піарі, позаяк мільйон робочих місць - майже один відсоток від усього робочого ринку Сполучених Штатів.  

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Китай відповів на дії США та запроваджує мита на американські товари річним обсягом імпорту в 60 мільярдів доларів. Дональд Трамп у разі таких кроків Пекіна пригрозив "третьою фазою" торговельної війни. (18.09.2018)

Новий крок США проти Китаю загрожує ескалацією торговельної війни між двома найбільшими економіками світу. Китай обіцяє вжити відповідні заходи проти штрафних мит на вже близько половини експорту до США. (18.09.2018)

У липні 2018 року, нагадаємо, Вашингтон запровадив 25-відсоткові збори на 818 найменувань китайської продукції загальною вартістю у 50 мільярдів доларів США. 23 серпня - на товари з Китаю загальною вартістю 16 мільярдів доларів. 17 вересня - проти китайських товарів загальною вартістю у 200 мільярдів доларів.

Складна економічна ситуація між країнами також може тривати довго, заявив Ма на Світовому економічному форумі в Тяньцзіні. Він побоюється, що торговельна війна між США та Китаєм може тривати десятки років. Бізнесмен радить Китаю сфокусуватися на новому "Шовковому шляху" - через Південно-Східну Азію до Східної та Центральної Європи, додає Reuters.

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