Засновник Alibaba відмовив США у створенні мільйона робочих місць

Китайський мільярдер, засновник гіганта онлайн-рітейлу Alibaba Джек Ма, заявив, що не виконає свою обіцянку щодо створення мільйона робочих місць у США. Причиною він назвав торговельну суперечку між Пекіном та Вашингтоном, пишуть китайські ЗМІ у четвер, 20 вересня. Свою обіцянку він робив у сподіванні на продовження співпраці КНР та США, пояснив Ма.

Заява Ма на початку 2017 року після зустрічі з Дональдом Трампом у Trump Tower вже тоді була сприйнята скептично аналітиками, зазначає агенція AFP. Тоді власника багатомільярдної бізнес-імперії запідозрили у піарі, позаяк мільйон робочих місць - майже один відсоток від усього робочого ринку Сполучених Штатів.

У липні 2018 року, нагадаємо, Вашингтон запровадив 25-відсоткові збори на 818 найменувань китайської продукції загальною вартістю у 50 мільярдів доларів США. 23 серпня - на товари з Китаю загальною вартістю 16 мільярдів доларів. 17 вересня - проти китайських товарів загальною вартістю у 200 мільярдів доларів.

Складна економічна ситуація між країнами також може тривати довго, заявив Ма на Світовому економічному форумі в Тяньцзіні. Він побоюється, що торговельна війна між США та Китаєм може тривати десятки років. Бізнесмен радить Китаю сфокусуватися на новому "Шовковому шляху" - через Південно-Східну Азію до Східної та Центральної Європи, додає Reuters.