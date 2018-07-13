 Засновника Amazon визнано найбагатшою людиною у світі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2018

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Новини

Засновника Amazon визнано найбагатшою людиною у світі

Засновник компанії Amazon Джефф Безос випередив Білла Гейтса та став найбагатшою людиною планети, підрахував Bloomberg. Статки Безоса перевищили 150 мільярдів доларів.

Bloomberg визнав Джеффа Безоса найзаможнішою людиною в історії

Bloomberg визнав Джеффа Безоса найзаможнішою людиною в історії

Засновник Amazon, власник газети The Washington Post і компанії Blue Origin Джефф Безос став найзаможнішою людиною в сучасній історії, повідомило в понеділок, 17 липня, видання Bloomberg.

За даними видання, з початку року вартість акцій Amazon стрімко зростає, через що Безос став багатшим щонайменше на 52 мільярди доларів. Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, зараз його статки перевищують 150 мільярдів доларів - це найвищий результат з 1982 року, коли був опублікований перший рейтинг мільярдерів Forbes.

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Forbes представив черговий список найбагатших людей планети. Найбільше за рік збільшив статки Марк Цукерберг. Найбагатший українець Рінат Ахметов різко втратив позиції. (01.03.2016)

Півсотні найбагатших людей Росії через санкції США за один день побіднішали на 12 мільярдів доларів. Найбільше постраждали Олег Дерипаска і Володимир Потанін, які втратили по 1,3 мільярда доларів. (10.04.2018)

Другим номером у списку найбагатших людей є засновник Microsoft Білл Гейтс. Його статки на 55 мільярдів доларів менші, ніж у Безоса. Bloomberg відзначає, що капітал Гейтса також міг би перевищити 150 мільярдів доларів, якби він меньше витрачав на благодійність. З 1996 року Гейтс пожертвував майже 700 мільйонів акцій Microsoft і 2,9 мільярда доларів готівкою й іншими активами.

Третю позицію у списку обійняв голова компанії Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, статки якого складають 83 мільярди доларів. У п'ятірку найбагатших також увійшли засновник Facebook Марк Цукерберг та власник компанії Inditex Амансіо Ортега. Єдиним українцем, який потрапив у список багатіїв Bloomberg став власник СКМ Рінат Ахметов - він на 307-й позиції зі статками 5,7 мільярда доларів.  

Нагадаємо, що Джефф Безос заснував інтернет-магазин Amazon.com в 1994 році, вклавши в нього 300 тисяч доларів. Сайт був запущений 16 липня 1995 року. На даний момент це найбільша в світі компанія в сфері інтернет-торгівлі.

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Посилання в інтернеті

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Bloomberg визнав Джеффа Безоса найзаможнішою людиною в історії

Засновника Amazon визнано найбагатшою людиною у світі

Джефф Безос випередив Білла Гейтса та став найбагатшою людиною планети зі статками понад 150 мільярдів доларів.  

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