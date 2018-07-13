Засновника Amazon визнано найбагатшою людиною у світі

Засновник Amazon, власник газети The Washington Post і компанії Blue Origin Джефф Безос став найзаможнішою людиною в сучасній історії, повідомило в понеділок, 17 липня, видання Bloomberg.

За даними видання, з початку року вартість акцій Amazon стрімко зростає, через що Безос став багатшим щонайменше на 52 мільярди доларів. Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, зараз його статки перевищують 150 мільярдів доларів - це найвищий результат з 1982 року, коли був опублікований перший рейтинг мільярдерів Forbes.

Другим номером у списку найбагатших людей є засновник Microsoft Білл Гейтс. Його статки на 55 мільярдів доларів менші, ніж у Безоса. Bloomberg відзначає, що капітал Гейтса також міг би перевищити 150 мільярдів доларів, якби він меньше витрачав на благодійність. З 1996 року Гейтс пожертвував майже 700 мільйонів акцій Microsoft і 2,9 мільярда доларів готівкою й іншими активами.

Третю позицію у списку обійняв голова компанії Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, статки якого складають 83 мільярди доларів. У п'ятірку найбагатших також увійшли засновник Facebook Марк Цукерберг та власник компанії Inditex Амансіо Ортега. Єдиним українцем, який потрапив у список багатіїв Bloomberg став власник СКМ Рінат Ахметов - він на 307-й позиції зі статками 5,7 мільярда доларів.

Нагадаємо, що Джефф Безос заснував інтернет-магазин Amazon.com в 1994 році, вклавши в нього 300 тисяч доларів. Сайт був запущений 16 липня 1995 року. На даний момент це найбільша в світі компанія в сфері інтернет-торгівлі.