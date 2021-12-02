 ″Заручники антивакцинаторів″: чому в Україні не роблять ″бустерне″ щеплення | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 13.12.2021

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Україна

"Заручники антивакцинаторів": чому в Україні не роблять "бустерне" щеплення

Дедалі більше країн Європи проводять масштабну кампанію з щеплення третьою, "бустерною", дозою вакцини від COVID-19. Однак МОЗ України зволікає. Чому?

У Німеччині лише за минулий тиждень бустерну дозу отримали близько чотирьох мільйонів людей

У Німеччині лише за минулий тиждень бустерну дозу отримали близько чотирьох мільйонів людей

"У середині січня", "у лютому" або взагалі невідомо коли - терміни, в які українська влада стартує кампанію з введення додаткової, або як її ще називають - "бустерної" - дози вакцини проти COVID-19, залишаються туманними. Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) вже надала свої рекомендації міністерству охорони здоров’я (МОЗ) України щодо застосування додаткової/бустерної дози вакцини проти COVID-19. Однак у відомстві поки не ухвалили жодних офіційних документів щодо цього.

Додатова чи бустерна: кому що?

Як розповів DW голова НТГЕІ, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Щупика Федір Лапій, у своїх рекомендаціях експерти групи дали чітке визначення поняттям "додаткова" (третя доза для дводозних схем вакцинації, друга доза - для однодозної схеми вакцинації) та "ревакцинальна (бустерна)" дози. За його словами, під ревакцинальною (бустерною) дозою розуміють дозу, яку вводять для посилення ефективності вакцини, що згасає з плином часу. Натомість додаткова  – це доза, яку вводять для досягнення кращого захисту у осіб, які за станом здоров’я мають нижчу імунну відповідь на вакцинацію, наприклад онкохворі, ті хто перебуває на імуномодулюючій терапії чи люди похилого віку. "Для таких людей дві дози вакцини є малоефективними, тому ми рекомендували додаткову дозу. Ця додаткова доза має вводитися через місяць після основного курсу вакцинації.  Бустерну  дозу ми рекомендували вводити через півроку після закінчення основного курсу. Для введення цих рекомендацій у дію треба наказ МОЗ", - наголошує Лапій.

У понеділок, 13 грудня, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу заявив, що цього ж дня підпише наказ про надання третьої дози людей з послабленим імунітетом. Натомість про те, коли буде доступна бустерна доза для всіх, МОЗ поки не вирішив.

Бустер у Нью-Йорку швидше, аніж в Києві

За всіма заявами та наказами міністерства охорони здоров'я уважно стежить Ірина Земляна, яка однією з перших щепилася від коронавірусу в Україні та нині занепокоєна, що залишиться беззахисною в розпал пандемії. "Я була першою серед тих, хто зробив вакцину: 11 грудня минуло півроку, як я отримала першу дозу AstraZeneca. Я дуже переживаю тепер через те, чи є у мене зараз захист від COVID-19. Адже вчені підтверджують, що ефективність вакцинації знижується через півроку. В інших країнах почали робити бустерну дозу, а наш уряд тільки годує нас обіцянками це зробити", - нарікає жінка.

Земляна розповідає, що часто подорожує і для в'їзду в деякі країни вже потрібно робити "бустер". Аби себе перестрахувати Ірина хоче зробити свою бустерну дозу вакцинації проти коронавірусу у США. "Я вирішила зробити свій бустер у Нью-Йорку, адже там вже масово роблять щеплення третьою дозою. Однак є питання щодо легітимізації такої вакцинації в Україні. У нас досі немає рекомендацій, якою вакциною можна робити третю бустерну дозу. Виходить, я сама собі призначаю вакцину. Але це імітація, це фактично самолікування", - обурюється Ірина Земляна. Жінка нарікає, що МОЗ України офіційно не коментує, які вакцини та у якій комбінації вакцин є найбільш ефективними проти нового штаму COVID-19 "Омікрон" і відмовчується щодо отримання бустерної дози для всіх, хто хоче її зробити.

Наукові дослідження підтверджують ефективність перехресного щеплення векторними і мРНК-вакцинам

Наукові дослідження підтверджують ефективність "перехресного" щеплення векторними і мРНК-вакцинами. Це стосується і "бустерної" дози

Спочатку вакцинувати більшість, потім "бустер"

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликає українців не вимагати бустерної дози вже зараз, коли перше щеплення в Україні не зробили більшість людей. "Вакцин в Україні вистачає. Міністерство охорони здоров'я уже підписало контракти на поставки на наступний рік. Нам вистачить і для бустерної, і в разі необхідності для повного циклу ревакцинації ще двома дозами. Але ВООЗ закликає не робити бустерні дози, а вакцинувати якомога більше населення, щоб призупинити активну циркуляцію вірусу", - сказав нещодавно міністр охорони здоров’я України Віктор ляшко в інтерв’ю ВВС.

У відповідь на запит DW про те,  коли і за яких умов в Україні розпочнеться щеплення українців бустерною дозою вакцини проти COVID-19 у МОЗ відповіли, що зараз в Україні застосовуються чотири вакцини проти COVID-19: AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac-Biotech, Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Всі вони, відповідно до інструкції вимагають дводозного введення для досягнення якнайкращої імунної відповіді організму. "Україна постійно слідкує та вивчає міжнародний досвід, зокрема результати досліджень щодо схем введення вакцини, ревакцинації, введення додаткових/бустерних доз.

"Треба щонайменше 60 відсотків"

Бустерна доза вакцини проти COVID-19 також може бути схвалена в Україні, але за умови, що щепленням буде охоплено щонайменше 60% дорослого населення принаймні однією дозою, або ж 50% дорослого населення двома дозами. Як раніше заявляв Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, таке рішення може бути прийняте в січні-лютому 2022 року", - йдеться у відповіді прес-служби МОЗ на запит DW. 

Таке пояснення ще більше бентежить Ірину. Вона каже, що зі свого боку робить все, зокрема і своїм прикладом, аби переконати людей зі свого оточення вакцинуватися проти COVID-19, однак не розуміє, чому має бути заручницею антивакцинаторів чи тих, хто зволікає з вакцинацією. "Я хочу свій бустер. Я його зроблю за кордоном. Але ж є багато українців, які не можуть отримати бустерну дозу за кордоном. Чому ми всі маємо чекати, якщо наш захист від коронавірусу знижується вже сьогодні?", - запитує жінка. 

На сайті МОЗ зазначено, що відомство розглядає рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики щодо застосування додаткової/бустерної дози вакцини проти COVID-19 для громадян, які виїжджають до країн, де така доза необхідна.

Третя доза всім і негайно

Поки українців годують обіцянками, у Великобританії до Нового року бустерну дозу отримають всі охочі. Прем'єр Борис Джонсон (на фото) вакцинувався посилюючою дозою 11 грудня

Поки українців годують обіцянками, у Великобританії до Нового року бустерну дозу отримають всі охочі. Прем'єр Борис Джонсон (на фото) вакцинувався посилюючою дозою 11 грудня

Тим часом дедалі більше країн Європи проводять вакцинацію бустерною дозою для всіх дорослих, які цього хочуть. Зокрема, уряд Великобританії поставив завдання вакцинувати до Нового року всіх охочих віком від 18 років. У Німеччині новий канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) поставив завдання до Нового року зробити 30 мільйонів бустерних щеплень. Лише за один тиждень з 6 по 12 грудня було зроблено близько чотирьох мільйонів щеплень третьою, посилюючою, дозою. Якщо вакцинація "бустерною" дозою триватиме такими темпами, до все доросле населення зможе отримати "бустер" приблизно до середини лютого, прогнозують лікарські об'єднання.

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Докладно

У Німеччині лише за минулий тиждень бустерну дозу отримали близько чотирьох мільйонів людей

Чому в Україні не роблять "бустерне" щеплення

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