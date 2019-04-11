Запобіжний захід для екс-нардепа Крючкова: домашній арешт чи тримання під вартою?

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) мають намір внести до суду клопотання про обрання колишньому народному депутату Дмитру Крючкову запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Про це в понеділок, 15 квітня, повідомило неназване джерело в правоохоронних органах у розмові з журналістом інформагенції "Українські новини".

"На утриманні під вартою не будемо наполягати", - сказав співрозмовник. За його словами, прокурори проситимуть про обрання йому домашнього арешту. Інших деталей співрозмовник не повідомив.

Холодницький хоче тримання під вартою

Водночас керівник САП Назар Холодницький запевнив у розмові з журналістами агенції новин "Інтерфакс-Україна", що прокурори подаватимуть "клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави".

Холодницький також розповів про рішення гарантувати особисту безпеку Крючкову. "Буде зроблено все, щоб він дав свідчення, які він має намір дати", - пообіцяв керівник САП, цитує "Інтерфакс-Україна". Він також запевнив, що САП і НАБУ зроблять всі необхідні процесуальні дії щодо Крючкова.

Утім, все ці заходи вживатимуть лише після екстрадиції підозрюваного в корупції колишнього народного депутата до України, пояснив Холодницький. "Вживаються всі заходи для забезпечення доставки підозрюваного", - сказав керівник САП.

Екстрадицію Крючкова до України очікують 15 квітня.

Нагадаємо, НАБУ оголосило Крючкова у розшук, підозрюючи в організації масштабних злочинних схем розкрадання державних підприємств, зокрема "Запоріжжяобленерго" і "Черкасиобленерго". Як повідомили DW у прес-службі НАБУ, підозрюваний з січня 2015 року по лютий 2016 року, будучи головою правління холдингової компанії "Енергомережа", незаконно заволодів коштами на суму близько 439 мільйонів гривень. Державні обленерго переуступали компанії Крючкова право вимоги коштів за спожиту електроенергію. Крючков отримував гроші, а обленерго залишалися ні з чим. Масштаби зловживань в подальшому перебігу розслідування можуть виявитися значно вищими.

Крючкова затримали в Баварії 18 квітня 2018 року на підставі міжнародного ордеру на арешт.