Дмитро Крючков - український політик і бізнесмен. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дмитро Крючков".

Дмитро Крючков був депутатом Верховної Ради 5-го скликання. До парламенту він обрався від Блоку Юлії Тимошенко. Дмитру Крючкову закидають налагодження "корупційної схеми" за участю створеної ним компанії "Електромережа". За даними НАБУ, таким чинном державній компанії "Запоріжжяобленерго" було завдано збитків на загальну суму понад 346 мільйонів гривень. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.