Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Дмитро Крючков

Дмитро Крючков - український політик і бізнесмен. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дмитро Крючков".

Дмитро Крючков був депутатом Верховної Ради 5-го скликання. До парламенту він обрався від Блоку Юлії Тимошенко. Дмитру Крючкову закидають налагодження "корупційної схеми" за участю створеної ним компанії "Електромережа". За даними НАБУ, таким чинном державній компанії "Запоріжжяобленерго" було завдано збитків на загальну суму понад 346 мільйонів гривень. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

САП почала розслідування щодо Порошенка за заявою затриманого екс-депутата

САП почала розслідування щодо Порошенка за заявою затриманого екс-депутата 22.05.2019

Після зустрічі очільника САП з екс-керівником компанії "Енергомережа" Дмитром Крючковим Антикорупційна прокуратура почала розслідувати правомірнійсть дій Петра Порошенка та інших посадовців.
Директор НАБУ Ситник відкидає звинувачення екс-депутата щодо хабарів

Директор НАБУ Ситник відкидає звинувачення екс-депутата щодо хабарів 10.05.2019

Твердження колишнього депутата Верховної Ради Дмитра Крючкова про отримання від нього керівником НАБУ Артемом Ситником значних грошових сум у вигляді хабаря - спосіб захисту, вважає Артем Ситник.
Держбюро розслідувань порушило справу щодо глави НАБУ

Держбюро розслідувань порушило справу щодо глави НАБУ 17.04.2019

Директор НАБУ Артем Ситник ніби отримував хабарі від екс-депутата ВР Дмитра Крючкова. Про це розповів Крючков, щодо якого НАБУ здійснює розслідування.

Екстрадованого з Німеччини екс-нардепа Крючкова затримали на 45 діб

Екстрадованого з Німеччини екс-нардепа Крючкова затримали на 45 діб 17.04.2019

Альтернативою триманню під вартою Дмитру Крючкову суд визначив заставу у сім мільйонів гривень. НАБУ підозрює колишнього народного депутата в мільярдних аферах за участі держпідприємств.
НАБУ затримало екс-депутата ВР Крючкова

НАБУ затримало екс-депутата ВР Крючкова 15.04.2019

Протягом 48 годин з часу затримання суд має обрати Дмитру Крючкову, якого екстрадували з Німеччини, запобіжний захід. Екс-нардеп підозрюється у спричиненні збитків державі на 346 мільйонів гривень.
Запобіжний захід для екс-нардепа Крючкова: домашній арешт чи тримання під вартою?

Запобіжний захід для екс-нардепа Крючкова: домашній арешт чи тримання під вартою? 15.04.2019

Після екстрадиції до України підозрюваного в корупції екс-депутата Дмитра Крючкова САП та НАБУ клопотатимуть про домашній арешт. Водночас Холодницький каже про тримання під вартою.
Екстрадиція Крючкова з Німеччини: делікатні свідчення в Україні?

Екстрадиція Крючкова з Німеччини: делікатні свідчення в Україні? 11.04.2019

Дмитро Крючков обіцяє свідчити проти оточення президента Порошенка. НАБУ підозрює українського екс-депутата, який чекає на екстрадицію у в'язниці Мюнхена, в мільярдних аферах за участі держпідприємств.
Розшукуваний НАБУ екс-депутат Крючков вийшов з німецької тюрми

Розшукуваний НАБУ екс-депутат Крючков вийшов з німецької тюрми 17.05.2018

Колишній депутат Верховної Ради Дмитро Крючков, екстрадиції якого домагається НАБУ, вийшов з німецької в'язниці під заставу. Як з'ясувала DW, переховуючись від слідства, Крючков отримав притулок у Росії.
Україна просить Німеччину видати їй екс-нардепа Дмитра Крючкова - ЗМІ

Україна просить Німеччину видати їй екс-нардепа Дмитра Крючкова - ЗМІ 07.05.2018

НАБУ і САП направили до Німеччини запит про екстрадицію Дмитр Крючкова. В Україні екс-нардепа звинувачують у розкраданні сотень мільйонів гривень "Запоріжжяобленерго".
Український екс-депутат опинився у баварській тюрмі

Український екс-депутат опинився у баварській тюрмі 27.04.2018

Колишній соратник Юлії Тимошенко, якого розшукує НАБУ, утримується під вартою в Баварії. В Україні екс-депутата Верховної Ради Дмитра Крючкова звинувачують у розкраданні сотень мільйонів гривень "Запоріжжяобленерго".