 Замах на Олега Михайлика: що буде з кулею і до чого тут німці (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 24.01.2019

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Україна

Замах на Олега Михайлика: що буде з кулею і до чого тут німці (відео)

Одеському активісту Олегу Михайлику, на якого у вересні минулого року вчинили замах, провели операцію в Мюнхені. Головна інтрига - де буде проводитися експертиза вилученої кулі. Репортаж DW.

Одеський активіст Олег Михайлик

Одеський активіст Олег Михайлик

У Мюнхені півтора тижня тому активісту Олегу Михайлику зробили операцію - витягли кулю з легені. Це перші прогулянки містом Олега з дружиною після виписки з лікарні. Йому ще складно дихати. Хірургам разом із кулею довелося вирізати велику частину легені. Олег не довіряє українській поліції та прокурорам. Боїться, що кулю можуть підмінити або загубити. Активіст наполягає, щоб експертиза вилученої кулі проводилася саме в Німеччині. Щоб місцеві спеціалісти все задокументували, описали і лише після цього передали Україні. Олег скаржиться, що українські правоохоронці не розслідують справу, і сумнівається, що затримані підозрювані - це справжні виконавці.

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