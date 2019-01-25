Олександр Валерійович Боровик - український юрист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Саша Боровик".

Олександр Боровик, відомий також як Саша Боровик, з лютого до травня 2015 року обіймав посаду першого заступника міністра економіки в уряді України. Боровик був радником Міхеїла Саакашвілі, коли той перебував на посаді глави Одеської обласної державної адміністрації. У квітні 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Олександра Боровика, оскільки він має громадянство Німеччини. Боровик народився в 1968 році у Львові, але в 21-річному віці покинув Україну, виїхавши спочатку до Чехії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.