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Саша Боровик

Олександр Валерійович Боровик - український юрист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Саша Боровик".

Олександр Боровик, відомий також як Саша Боровик, з лютого до травня 2015 року обіймав посаду першого заступника міністра економіки в уряді України. Боровик був радником Міхеїла Саакашвілі, коли той перебував на посаді глави Одеської обласної державної адміністрації. У квітні 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Олександра Боровика, оскільки він має громадянство Німеччини. Боровик народився в 1968 році у Львові, але в 21-річному віці покинув Україну, виїхавши спочатку до Чехії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Поранений в Одесі активіст пройшов лікування у Мюнхені: репортаж DW

Поранений в Одесі активіст пройшов лікування у Мюнхені: репортаж DW 25.01.2019

Одеський активіст Олег Михайлик, на якого вчинили напад, не довіряє українським правоохоронцям. Експертизу вилученої у Мюнхені кулі можуть зробити німецькі судмедексперти. DW з'ясовувала деталі.
Замах на Олега Михайлика: що буде з кулею і до чого тут німці (відео)

Замах на Олега Михайлика: що буде з кулею і до чого тут німці (відео) 24.01.2019

Одеському активісту Олегу Михайлику, на якого у вересні минулого року вчинили замах, провели операцію в Мюнхені. Головна інтрига - де буде проводитися експертиза вилученої кулі. Репортаж DW.

Замах на Михайлика: що буде з кулею (24.01.2019) 24.01.2019

Одеському активісту Олегу Михайлику, на якого у вересні минулого року вчинили замах, зняли післяопераційні сталеві кріплення, і незабаром він повернеться з Німеччини в Україну. Головна проблема: де проводитимуть експертизу вилученої кулі. Активіст не довіряє українським правоохоронцям. Репортаж DW з Мюнхена.

Поліція відкрила кримінальне провадження проти Саші Боровика

Поліція відкрила кримінальне провадження проти Саші Боровика 14.04.2016

Нацполіція відкрила кримінальне провадження проти в.о. заступника губернатора Одеської області Саші Боровика за підозрою в нарузі над держсимволами України. Йому загрожує штраф або позбавлення волі до трьох років.
Пошуки російського громадянства в українських чиновників

Пошуки російського громадянства в українських чиновників 08.04.2016

Українській державі слід змінити свою політику, яка стосується подвійного громадянства серед чиновників, вважає експертка Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко.
Трамплін для Міхеіла: чи варто чекати на появу партії Саакашвілі?

Трамплін для Міхеіла: чи варто чекати на появу партії Саакашвілі? 24.03.2016

Про можливість створення партії з "Руху за очищення", ініційованого грузинським політиком, заявив народний депутат України Сергій Лещенко. Наскільки реальною є ця перспектива?
Чи став Саакашвілі реформатором в Одесі: підсумки 2015

Чи став Саакашвілі реформатором в Одесі: підсумки 2015 23.12.2015

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який наприкінці травня очолив Одеську область, спробував застосувати в Україні "грузинську модель реформ". Чи впорався він з цим завданням?
ОПОРА оприлюднила дані власного підрахунку голосів у Одесі та Дніпропетровську

"ОПОРА" оприлюднила дані власного підрахунку голосів у Одесі та Дніпропетровську 27.10.2015

За даними паралельного підрахунку голосів "ОПОРИ", на виборах мера Одеси перемагає Геннадій Труханов, в Дніпропетровську лідирує Олександр Вілкул, а у Харкові посаду міського голови зберігає Геннадій Кернес.
Коментар: Місцеві вибори в Україні - вотум недовіри політикам

Коментар: Місцеві вибори в Україні - вотум недовіри політикам 26.10.2015

Українські політики отримали чергового ляпаса від виборців: понад 50 відсотків українців проігнорували вибори в органи місцевого самоврядування, пише Сергій Руденко спеціально для DW.
Екзит-поли: На виборах у Харкові та Львові перемагають чинні мери

Екзит-поли: На виборах у Харкові та Львові перемагають чинні мери 25.10.2015

За результатами екзит-полів на виборах міських голів Харкова, Одеси, Дніпропетровська, Львова, майже всюди перемагають чинні мери. У Харкові Геннадію Кернесу, ймовірно, для перемоги вистачить першого туру.
Саша Боровик: робота в уряді нагадує кафкіанський лабіринт

Саша Боровик: робота в уряді нагадує кафкіанський лабіринт 19.05.2015

Німецький юрист українського походження розповів DW про причини свого звільнення з міністерства економічного розвитку й торгівлі та свої плани на майбутнє.
Україна може вимагати від Росії компенсацію у 350 млрд доларів за Донбас

Україна може вимагати від Росії компенсацію у 350 млрд доларів за Донбас 11.05.2015

Сума компенсації за зруйнований Донбас може скласти до 350 мільярдів доларів, вважає заступник міністра економіки України Саша Боровик.