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Закон "Про освіту" був ухвалений Верховною Радою України 5 вересня й 25 вересня підписаний президентом України Петром Порошенком.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "закон про освіту". Закон "Про освіту", який був ухвалений Верховною Радою України 5 вересня й 25 вересня підписаний президентом України Петром Порошенком, викликав неоднозначну реакцію з боку сусідів України. Закон про освіту, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. Болгарія, Угорщина, Греція та Румунія поскаржилися на Київ до Ради Європи та ОБСЄ. На думку цих країн, закон може торкнутися прав меншин, які проживають в Україні, на здобуття освіти рідною мовою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Вчителям запропонували суттєво збільшити зарплату, скасувавши при цьому надбавки та перевівши їх на 40-годинний робочий тиждень. Вчителів це обурило. Чому вони вирішили, що на них хочуть вкотре зекономити бюджетні кошти?
Підпалили і підірвали. Рік тому сталися напади на угорський центр в Ужгороді. Нині триває судовий процес і замовник з Німеччини може мати російський слід. Чи почувають себе у безпеці нацменшини на Закарпатті?
Спочатку підпалили, а потім підірвали. Рік тому сталися напади на угорський центр в Ужгороді. Нині триває судовий процес і замовник з Німеччини може мати російський слід. Чи почувають себе у безпеці нацменшини на Закарпатті? Репортаж DW з Ужгорода.
Після побиття вчителя фізкультури в київському ліцеї батьком одного з учнів вчителі вимагають окремого закону на свій захист. Є агресія і з боку вчителів. "Батьки SOS" дають поради, як діяти в конфліктних ситуаціях.
Після побиття вчителя фізкультури в київському ліцеї батьком одного з учнів вчителі вимагають окремого закону на свій захист. Випадки агресії щодо дітей трапляються і з боку вчителів. "Батьки SOS" дають поради, як діяти в конфліктних ситуаціях.