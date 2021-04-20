Закон "Про освіту" був ухвалений Верховною Радою України 5 вересня й 25 вересня підписаний президентом України Петром Порошенком.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "закон про освіту". Закон "Про освіту", який був ухвалений Верховною Радою України 5 вересня й 25 вересня підписаний президентом України Петром Порошенком, викликав неоднозначну реакцію з боку сусідів України. Закон про освіту, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. Болгарія, Угорщина, Греція та Румунія поскаржилися на Київ до Ради Європи та ОБСЄ. На думку цих країн, закон може торкнутися прав меншин, які проживають в Україні, на здобуття освіти рідною мовою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.