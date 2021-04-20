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Закон "Про освіту"

Закон "Про освіту" був ухвалений Верховною Радою України 5 вересня й 25 вересня підписаний президентом України Петром Порошенком.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "закон про освіту". Закон "Про освіту", який був ухвалений Верховною Радою України 5 вересня й 25 вересня підписаний президентом України Петром Порошенком, викликав неоднозначну реакцію з боку сусідів України. Закон про освіту, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. Болгарія, Угорщина, Греція та Румунія поскаржилися на Київ до Ради Європи та ОБСЄ. На думку цих країн, закон може торкнутися прав меншин, які проживають в Україні, на здобуття освіти рідною мовою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Доповідачка ПАРЄ: Вивчення державної мови має стати привабливим

Доповідачка ПАРЄ: Вивчення державної мови має стати привабливим 20.04.2021

Нове мовне законодавство України не надає нацменшинам достатньо часу для адаптації до нових реалій. Напруженість у відносинах Києва та Москви не має впливати на політику щодо нацменшин, вважає доповідачка ПАРЄ.
Європарламент про асоціацію з Україною: успіхи попри тривожні сигнали

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Угода про асоціацію між Україною та ЄС вже демонструє конкретні результати. Але у Європарламенті Київ критикують за недоліки у судовій реформі, боротьбі з корупцією та проблеми з правами нацменшин.
Україна та Угорщина домовилися провести переговори щодо мови та освіти

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його угорський колега Петер Сіярто домовилися про проведення засідання робочої групи з питань освіти.
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Будапешт припинить блокувати проведення засідань комісії "Україна - НАТО", коли "закарпатські угорці повідомлять, що питання законів про мову і освіту були вирішені", заявив очільник угорського МЗС країни Петер Сійярто.
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Закон про повну середню освіту набув чинності в Україні

Закон про повну середню освіту набув чинності в Україні 18.03.2020

В Україні набув чинності закон про повну середню освіту. Він передбачає три моделі для впровадження мовних норм для національних меншин. Проти нього раніше виступав уряд Угорщини.

Українізацію не зупинити, проте компроміси будуть

Українізацію не зупинити, проте компроміси будуть 03.03.2020

Для гальмування процесу українізації в Україні немає передумов, вважають експерти. Але Київ буде змушений шукати баланс між наміром просувати державну мову й правами нацменшин.
Угорщина блокуватиме членство України в НАТО через мовну суперечку

Угорщина блокуватиме членство України в НАТО через мовну суперечку 04.12.2019

Будапешт продовжить блокувати спроби України вступити в НАТО, поки права етнічних угорців на освіту рідною мовою не будуть відновлені, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.
Київ висловив протест Будапешту

Київ висловив протест Будапешту 03.12.2019

За висловлювання посла Угорщини про автономію угорців Закарпаття МЗС України вручило йому ноту протесту.

Зарплати вчителів в Україні: підвищити не можна зменшити (30.10.2019) 30.10.2019

Вчителям запропонували суттєво збільшити зарплату, скасувавши при цьому надбавки та перевівши їх на 40-годинний робочий тиждень. Вчителів це обурило. Чому вони вирішили, що на них хочуть вкотре зекономити бюджетні кошти?
НАТО солідарне з Угорщиною щодо українського закону про освіту

НАТО солідарне з Угорщиною щодо українського закону про освіту 26.02.2019

НАТО солідарне з Угорщиною, коли йдеться про закон України про освіту, заявила в Будапешті заступниця генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер.
Нацменшини на Закарпатті: рік після підпалу угорського центру в Ужгороді (відео)

Нацменшини на Закарпатті: рік після підпалу угорського центру в Ужгороді (відео) 06.02.2019

Підпалили і підірвали. Рік тому сталися напади на угорський центр в Ужгороді. Нині триває судовий процес і замовник з Німеччини може мати російський слід. Чи почувають себе у безпеці нацменшини на Закарпатті?

Провокація заворушень на Закарпатті: що змінилося за рік після терактів в Ужгороді (06.02.2019) 06.02.2019

Спочатку підпалили, а потім підірвали. Рік тому сталися напади на угорський центр в Ужгороді. Нині триває судовий процес і замовник з Німеччини може мати російський слід. Чи почувають себе у безпеці нацменшини на Закарпатті? Репортаж DW з Ужгорода.

Батьки проти вчителів: як боротися з агресією в українських школах (відео)

Батьки проти вчителів: як боротися з агресією в українських школах (відео) 04.02.2019

Після побиття вчителя фізкультури в київському ліцеї батьком одного з учнів вчителі вимагають окремого закону на свій захист. Є агресія і з боку вчителів. "Батьки SOS" дають поради, як діяти в конфліктних ситуаціях.

Агресія в українських школах: як вирішувати конфлікти між вчителями та батьками (25.01.2019) 25.01.2019

Після побиття вчителя фізкультури в київському ліцеї батьком одного з учнів вчителі вимагають окремого закону на свій захист. Випадки агресії щодо дітей трапляються і з боку вчителів. "Батьки SOS" дають поради, як діяти в конфліктних ситуаціях.
Петер Сіярто: Видача угорських паспортів громадянам України законна

Петер Сіярто: Видача угорських паспортів громадянам України законна 22.11.2018

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто не розуміє, чому видача угорських паспортів на Закарпатті спричинила скандал. За його словами, це не суперечить законам ні Угорщини, ні України.
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