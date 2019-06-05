 Зайдік: Суперечки про скасування ″блокади″ ОРДЛО виникли через непорозуміння | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2019

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Новини

Зайдік: Суперечки про скасування "блокади" ОРДЛО виникли через непорозуміння

Питання про зняття "блокади" непідконтрольних Києву районів Донбасу порушили самі представники ОРДЛО та підтримала в загальній формі російська сторона, каже спецпредставник ОБСЄ на переговорах у Мінську Мартін Зайдік.

Спецпредставник ОБСЄ на переговорах у Мніську Мартін Зайдік

Спецпредставник ОБСЄ на переговорах у Мніську Мартін Зайдік

Спецпредставник Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мартін Зайдік (Martin Sajdik) вважає непорозумінням виникнення суперечок навколо питання можливого скасування блокади самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". За його словами, саме представники ОРДЛО, а не Києва,  поставили питання про зняття торговельних обмежень. Відповідну заяву Зайдік зробив у четвер, 6 червня, в Києві.

"Насправді під час дискусії в ТКГ питання про зняття виключно самої блокади порушили представники ОРДО і ОРЛО й підтримала в загальній формі російська сторона", - йдеться в заяві Зайдіка, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна". Зайдік також пояснив, що, спілкуючись з пресою напередодні, "торкнувся лише одного аспекту дуже комплексного та складного питання про зняття торговельних обмежень і відновлення економічних зв'язків України з тимчасово непідконтрольними їй ОРДО та ОРЛО".

Зайдік зазначив, що представник України в ТКГ Леонід Кучма у своїх висловлюваннях говорив про весь комплекс взаємних кроків, пов'язаних із цим питанням.

"Він (Кучма. - Ред.) особливо наголосив, що ця робота має бути взаємна, і він, зокрема, говорив про скасування так званого зовнішнього управління підприємствами, а також про низку інших заходів. Усі вони, звісно, мають реалізовуватися в правовому полі України", - зазначив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ.

Причина непорозуміння

Зайдік пояснив, що причиною виниклого непорозуміння є те, що коли представники ОБСЄ в ТКГ вживають термін "блокада", то він в їхньому розумінні сприймається як "широкий комплекс вищезгаданих заходів, вжитих усіма сторонами конфлікту".

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Спредпредставник ОБСЄ також розкритикував всі обмежувальні заходи, запроваджені з березня 2017 року. На його думку, вони зробили свій негативний внесок у збільшення розриву між сторонами конфлікту.

"Ми (ОБСЄ - Ред.) завжди виступали і виступаємо за те, щоб цю тенденцію розриву всередині країни було не лише припинено, а й відновлено ситуацію, яка передувала березню 2017 року", - сказав Зайдік.

Як повідомлялося, зроблена напередодні після засідання ТКГ заява Зайдіка про нібито пропозиції Києва щодо можливого скасування економічної блокади ОРДЛО викликала широкий резонанс в українському суспільстві. Зокрема, екс-президент України Петро Порошенко звернувся до чинного глави держави Володимира Зеленського з вимогою роз'яснити ситуацію.

Натомість сам Леонід Кучма заявив 6 червня, що ніякої "блокади" взагалі немає. При цьому він послався на рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України та відповідний указ тодішнього президента Петра Порошенка, виданий у березні 2017 року. "Це тимчасова заборона переміщення вантажів через лінію зіткнення. Яка це блокада?" - зауважив Кучма.

Як повідомлялося, 3 червня Володимир Зеленський призначив Леоніда Кучму представником України в ТКГ у Мінську.

5 червня відбулося засідання ТКГ у Мінську.

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