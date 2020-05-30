 Заворушення у США: рух ″Антифа″ можуть визнати терористами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2020

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Новини

Заворушення у США: рух "Антифа" можуть визнати терористами

Уряд США може віднести рух "Антифа" до переліку терористичних організацій. Про це повідомив президент США Дональд Трамп.

Заворушення в США

Заворушення в США тривають

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати оголосять ліворадикальний рух "Антифа" терористичною організацією. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter у неділю, 31 травня.

Зава президента США пролунала на тлі масових заворушень та протестів в країні, викликаних смертю афроамериканця Джорджа Флойда після жорсткого затримання білим поліцейським. Трамп та інші урядовці США вважають, що ліворадикали з руху "Антифа" причетні до насильства, мародерства та вандалізму, окремі прояви яких фіксуються по всій країні під час протестів, повідомляє агенція DPA.

Заворушення в США

Учасники заворушень підпалюють машини правоохоронців

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Так, генеральний прокурор США Вільям Барр раніше заявив, що мирними учаниками протестів скористалися в своїй цілях "жорстокі радикальні елементи".

Заворушення у США

Поліцейський на вулиці у Міннеаполісі, 30 травня

"Прийшов час припинити спостерігати за насильством, зустрітися з ним і припинити його. Насилля, спровоковане і здійснюване рухом "Антифа" й іншими групами є внутрішнім тероризмом і отримає відповідну реакцію", - заявив генпрокурор США. 

Також повідомляється, що незважаючи на масові протести, президент США поки не збирається залучати сили Нацгвардії на федеральному рівні. Про це у неділю повідомив радник президента США з питань національної безпеки Роберт О'Браєн. На даний час сили Нацгвардії залучені до забезпечення порядку під час протестів у 12 штатах.

 Що викликало протести в США

Стоп-кадр з відео, яке викликало протести

Стоп-кадр з відео, яке викликало протести

25 травня в Міннеаполісі після затримання поліцейським помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. Протести почались після того, як у мережі опублікували відео затримання чоловіка.

На відео видно, як Флойд лежить на землі, до якої його колінами притискають поліцейські. Один з них тиснув коліном на шию Флойда, який голосно та неодноразово говорив, що не може дихати. Утім, поліцейський не припинив притискати чоловіка до землі, поки Флойд не замовкнув та не знепритомнів. Згодом Флойд помер у лікарні.

Четверо поліцейських звільнені зі служби. Головний підозрюваний затриманий, йому пред'явлено звинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших осіб слідчі дії тривають.

Гумові кулі і війська Нацгвардії

Незважаючи на щвидку реакцію влади, масові протести поступово охопили десятки штатів. Протести супроводжуються заворушеннями і сутичками з поліцією, якій доводиться використовувати сльозогінний газ та гумові кулі. Деякі демонстранти підпалюють машини, грабують магазини і офіси. Повідомляється про постраждалих як з боку поліцейських, так і з боку протестувальників.

Влада низки американських міст запровадила комендантську годину. Для придушення протиправних дій та забезпечення порядку на вулицях під час протестів на вулиці міст у багатьох штатах вивели Нацгвардію.

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