Завод Tesla під Берліном: як Ілон Маск наелектризував Німеччину

Ілон Маск у черговий раз зумів усіх здивувати. Про те, що очолювана ним американська корпорація Tesla шукає місце для свого першого європейського заводу, було відомо достатньо давно. Останнім часом багато що вказувало на те, що вибір впаде на Німеччину. Однак рішення розмістити підприємство з випуску електромобілів, акумуляторних батарей та електромоторів, так звану Gigafactory (гігафабрику), поблизу Берліна на території колишньої НДР стало повною несподіванкою.

Гігафабрика створить 10 тисяч нових робочих місць

Про це рішення Ілон Маск повідомив піздно ввечері 12 листопада у столиці ФРН на церемонії вручення премії "Золоте кермо" (Goldenes Lenkrad), що присуджується щотижневиками Bild am Sonntag і Auto Bild, але подробиць не повідомив. Новина негайно облетіла німецькі ЗМІ з позначкою "терміново". І на наступний ранок посипалися цифри, коментарі, оцінки, прогнози. Реакція у цілому дуже позитивна, почасти просто захоплива.

"Це чудова новина для нашої землі", - заявив, приміром, Дітмар Войдке (Dietmar Woidke), прем'єр-міністр східнонімецької федеральної землі Бранденбург, де планується побудувати завод. "Це черговий доказ привабливості Німеччини як центру автомобілебудування. Одночасно це віха на шляху до електромобільності та опанування компетенцій у сфері виробництва акумуляторних батарей", - підкреслив міністр економіки на енергетики ФРН Петер Альтмайєр (Peter Altmaier).

За словами Дітмара Войдке, "гігафабрика дасть новий імпульс інноваціям та інтернаціональним зв'язкам Бранденбурга і забезпечить багатьох людей гарною роботою". На автозаводі, будівництво якого, за попередніми планами, планується завершити до кінця 2021 року, працюватимуть близько 6-7 тисяч людей. Крім того, Tesla збирається відкрити в Берліні конструкторський і дизайнерський центр. Загалом під час реалізації проекту можуть виникнути, згідно з повідомленнями німецьких ЗМІ, близько 10 тисяч робочих місць.

Відновлювана енергетика привернула увагу Tesla

Дітмар Войдке розкрив таємницю: "інтенсивні перемовини" велися з Tesla вже п'ять-шість місяців (більшість оглядачів виходило тим часом з того, що американська компанія приглядає майданчик у Західній Німеччині).

Гігафабрика компанії Tesla в Шанхаї розпочала роботу в тестовому режими в жовтні 2019 року

Вибір на користь Бранденбурга, на думку прем'єр-міністра, неабиякою мірою пов'язаний з тим, що "у нас є сировина майбутнього - відновлювана енергія, ми суміщаємо захист клімату й економічну потужність". За кількістю "зеленої" електроенергії, що виробляється на душу населення, ця земля є лідером у Німеччині.

Політик вважає, що даний факт був одним з ключових аргументів на переговорах з Ілоном Маском. Що ж стосується фінансової підтримки американського інвестора, йому були запропоновані звичайні регіональні субсидії у межах правил ЄС, стверджує Дітмар Войдке. Міністерство економіки ФРН підкреслило, що про федеральні субсидії поки що не йшлося.

Gigafactory у Шанхаї зараз є важливішею

За оцінкоюДітмара Войдке, 95 відсотків питань з Tesla вже вирішено, але перемовини тривають. Тому, зокрема, поки що офіційно не називається точне місце розташування майбутнього заводу. Однак німецькі ЗМІ впевнені: це містечко Ґрюнгайде з населенням менш ніж 9 тисяч людей, розташоване приблизно у 40 кілометрах на південний схід від Берліна недалеко від все ще недобудованого нового столичного аеропорту BER (на це сусідство вказав і сам Маск, пожартував, що завод доведеться споруджувати більш швидкими темпами). Певний час на цьому ж майданчику збирався побудувати фабрику автоконцерн BMW.

Гарною новиною для автомобільної промисловості Німеччини назвав заяву Ілона Маска відомий німецький автомобільний експерт, професор Університету Дуйсбурга-Ессена Фердинанд Дуденгеффер (Ferdinand Dudenhöffer). Тепер розвиток електромобільності у Німеччині "піде швидше, ніж після 100 зустрічей у канцлера у Берліні", зазначив він, натякаючи на нещодавні чергові перемовини Анґели Меркель з керівниками німецьких автоконцернів.

Автомобіль Tesla на підзарядці у центрі Мюнхена

Водночас професор Дуденгеффер сумнівається, що німецька Gigafactory 4 зможе почати виробництво вже до кінця 2021 року. Він вважає, що для Ілона Маска пріоритетним є зараз завод у Китаї, а саме - в Шанхаї. Там у жовтні після лише десяти місяців будівництва почала працювати, поки що у тестовому режимі, Gigafactory 3 із проектною потужністю 500 тисяч електромобілей на рік.

Tesla Model Y випускатиметься в Німеччині

Перші дві гігафабрики Tesla розташовані в США - у штаті Невада й поблизу Нью-Йорка. Вони виробляють, відповідно, акумуляторні та сонячні батареї. Власне електромобілі корпорація виробляє на заводі Tesla Factory у Каліфорнії. На новому підприємстві під Берліном з конвейєра буде сходити Tesla Model Y - компактний позашляховик (SUV), сконструйований на основі найбільш популярної зараз моделі компанії - Model 3.

Коли Ілон Маск робив свою заяву на церемонії вручення "Золотого керма", у залі сиділи керівники німецьких автоконцернів Volkswagen, Audi і BMW, звернуло увагу агентство Reuters. Пізніше голова VW Герберт Діс (Herbert Diess) у бесіді з американським підприємцем сказав: "Я радий, що Ілон нас підганяє".

За словами німецького топ-менеджера, компанія Tesla є важливою, тому що вона сприяє успіху електромобільності. Тут слід зауважити, що цей успіх життєво важливий для самого Герберта Діса, який щойно запустив виробництво «народного електромобіля» Volkswagen ID.3, і для інших німецьких автобудівників, адже автопром Німеччини форсує наразі перехід на гібриди та електромобілі. Однак, у цьому році повністю електричними автомобілями, що мали найбільший попит у ФРН, були різні моделі Tesla.

У відповідь Ілон Маск похвалив німецьке інженерне мистецтво. Це, додав він, одна з причин, чому Tesla хоче побудувати завод саме в Німеччині. Прийняте рішення, цитує аналітика ринку Арндта Еллінґгорста (Arndt Ellinghorst) агентство Reuters, свідчить про амбіції американських компаній. Вибір на користь околиць столиці ФРН експерт назвав стратегічним шаховим ходом Ілона Маска: "Це укол у саме серце німецької автомобільної промисловості".