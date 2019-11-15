 Завод Tesla під Берліном: як Ілон Маск наелектризував Німеччину | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.11.2019

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Економіка

Завод Tesla під Берліном: як Ілон Маск наелектризував Німеччину

Електромобілі Tesla скоро будуть Made in Germany. Рішення будувати першу в Європі Gigafactory у колишній НДР стало несподіванкою. Важливу роль зіграла велика кількість "зеленої" електроенергії.

У Берліні Ілон Маск отримав премію Золоте кермо й оголосив про наміри спорудити в Німеччині свою фабрику

У Берліні Ілон Маск отримав премію "Золоте кермо" й оголосив про наміри спорудити в Німеччині свою фабрику

Ілон Маск у черговий раз зумів усіх здивувати. Про те, що очолювана ним американська корпорація Tesla шукає місце для свого першого європейського заводу, було відомо достатньо давно. Останнім часом багато що вказувало на те, що вибір впаде на Німеччину. Однак рішення розмістити підприємство з випуску електромобілів, акумуляторних батарей та електромоторів, так звану Gigafactory (гігафабрику), поблизу Берліна на території колишньої НДР стало повною несподіванкою.

Гігафабрика створить 10 тисяч нових робочих місць

Про це рішення Ілон Маск повідомив піздно ввечері 12 листопада у столиці ФРН на церемонії вручення премії "Золоте кермо" (Goldenes Lenkrad), що присуджується щотижневиками Bild am Sonntag і Auto Bild, але подробиць не повідомив. Новина негайно облетіла німецькі ЗМІ з позначкою "терміново". І на наступний ранок посипалися цифри, коментарі, оцінки, прогнози. Реакція у цілому дуже позитивна, почасти просто захоплива.    

"Це чудова новина для нашої землі", - заявив, приміром, Дітмар Войдке (Dietmar Woidke), прем'єр-міністр східнонімецької федеральної землі Бранденбург, де планується побудувати завод. "Це черговий доказ привабливості Німеччини як центру автомобілебудування. Одночасно це віха на шляху до електромобільності та опанування компетенцій у сфері виробництва акумуляторних батарей", - підкреслив міністр економіки на енергетики ФРН Петер Альтмайєр (Peter Altmaier).

За словами Дітмара Войдке, "гігафабрика дасть новий імпульс інноваціям та інтернаціональним зв'язкам Бранденбурга і забезпечить багатьох людей гарною роботою". На автозаводі, будівництво якого, за попередніми планами, планується завершити до кінця 2021 року, працюватимуть близько 6-7 тисяч людей. Крім того, Tesla збирається відкрити в Берліні конструкторський і дизайнерський центр. Загалом під час реалізації проекту можуть виникнути, згідно з повідомленнями німецьких ЗМІ, близько 10 тисяч робочих місць.

Відновлювана енергетика привернула увагу Tesla

Дітмар Войдке розкрив таємницю: "інтенсивні перемовини" велися з Tesla вже п'ять-шість місяців (більшість оглядачів виходило тим часом з того, що американська компанія приглядає майданчик у Західній Німеччині).

Гігафабрика Tesla в Шанхаї розпочала роботу в тестовому режими в жовтні 2019 року

Гігафабрика компанії Tesla в Шанхаї розпочала роботу в тестовому режими в жовтні 2019 року

Вибір на користь Бранденбурга, на думку прем'єр-міністра, неабиякою мірою пов'язаний з тим, що "у нас є сировина майбутнього - відновлювана енергія, ми суміщаємо захист клімату й економічну потужність". За кількістю "зеленої" електроенергії, що виробляється на душу населення, ця земля є лідером у Німеччині. 

Політик вважає, що даний факт був одним з ключових аргументів на переговорах з Ілоном Маском. Що ж стосується фінансової підтримки американського інвестора, йому були запропоновані звичайні регіональні субсидії у межах правил ЄС, стверджує Дітмар Войдке. Міністерство економіки ФРН підкреслило, що про федеральні субсидії поки що не йшлося.

Gigafactory у Шанхаї зараз є важливішею

За оцінкоюДітмара Войдке, 95 відсотків питань з Tesla вже вирішено, але перемовини тривають. Тому, зокрема, поки що офіційно не називається точне місце розташування майбутнього заводу. Однак німецькі ЗМІ впевнені: це містечко Ґрюнгайде з населенням менш ніж 9 тисяч людей, розташоване приблизно у 40 кілометрах на південний схід від Берліна недалеко від все ще недобудованого нового столичного аеропорту BER (на це сусідство вказав і сам Маск, пожартував, що завод доведеться споруджувати більш швидкими темпами). Певний час на цьому ж майданчику збирався побудувати фабрику автоконцерн BMW.

Гарною новиною для автомобільної промисловості Німеччини назвав заяву Ілона Маска відомий німецький автомобільний експерт, професор Університету Дуйсбурга-Ессена Фердинанд Дуденгеффер (Ferdinand Dudenhöffer). Тепер розвиток електромобільності у Німеччині "піде швидше, ніж після 100 зустрічей у канцлера у Берліні", зазначив він, натякаючи на нещодавні чергові перемовини Анґели Меркель з керівниками німецьких автоконцернів.

Автомобіль Tesla на підзарядці у центрі Мюнхена

Автомобіль Tesla на підзарядці у центрі Мюнхена

Водночас професор Дуденгеффер сумнівається, що німецька Gigafactory 4 зможе почати виробництво вже до кінця 2021 року. Він вважає, що для Ілона Маска пріоритетним є зараз завод у Китаї, а саме - в Шанхаї. Там у жовтні після лише десяти місяців будівництва почала працювати, поки що у тестовому режимі, Gigafactory 3 із проектною потужністю 500 тисяч електромобілей на рік.

Tesla Model Y випускатиметься в Німеччині

Перші дві гігафабрики Tesla розташовані в США - у штаті Невада й поблизу Нью-Йорка. Вони виробляють, відповідно, акумуляторні та сонячні батареї. Власне електромобілі корпорація виробляє на заводі Tesla Factory у Каліфорнії. На новому підприємстві під Берліном з конвейєра буде сходити Tesla Model Y - компактний позашляховик  (SUV), сконструйований на основі найбільш популярної зараз моделі компанії - Model 3.

Коли Ілон Маск робив свою заяву на церемонії вручення "Золотого керма", у залі сиділи керівники німецьких автоконцернів Volkswagen, Audi і BMW, звернуло увагу агентство Reuters. Пізніше голова VW Герберт Діс (Herbert Diess) у бесіді з американським підприємцем сказав: "Я радий, що Ілон нас підганяє".

За словами німецького топ-менеджера, компанія Tesla є важливою, тому що вона сприяє успіху електромобільності. Тут слід зауважити, що цей успіх життєво важливий для самого Герберта Діса, який щойно запустив виробництво «народного електромобіля» Volkswagen ID.3, і для інших німецьких автобудівників, адже автопром Німеччини форсує наразі перехід на гібриди та електромобілі. Однак, у цьому році повністю електричними автомобілями, що мали найбільший попит у ФРН, були різні моделі Tesla.

У відповідь Ілон Маск похвалив німецьке інженерне мистецтво. Це, додав він, одна з причин, чому Tesla хоче побудувати завод саме в Німеччині. Прийняте рішення, цитує аналітика ринку Арндта Еллінґгорста (Arndt Ellinghorst) агентство Reuters, свідчить про амбіції американських компаній. Вибір на користь околиць столиці ФРН експерт назвав стратегічним шаховим ходом Ілона Маска: "Це укол у саме серце німецької автомобільної промисловості". 

 

  • Звичайна розетка мало придатна для заряджання електромобілів

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Звичайна розетка не дуже підходить

    Свій електромобіль можна зарядити і від звичайної побутової розетки напругою в 220 вольт. Утім, робити це рекомендовано лише в разі крайньої необхідності. Звичайна вилка має дуже малу зарядну потужність (близько 2,3 кіловата), а тому процес заряджання триватиме годинами. У цей час електромережа помешкання буде перевантажена, через що зростає ризик загоряння кабелю.

  • Трифазна розетка дозводить зарядити електромобіль швидше

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Швидше - від трифазної розетки

    Значно швидше зарядити електромобіль вдасться за допомогою трифазної розетки напругою 380 (400) вольт. Однак для заряджання від трифазної розетки потрібен спеціальний пристрій, який з'єднаний з електромобілем та регулює зарядну потужність.

  • Зарядна станція Wallbox значно пришвидшить заправку елктромобіля

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Спеціальна зарядна станція Wallbox для електромобілів

    Ще легше зарядити електромобіль, якщо ви встановили вдома зарядну станцію Wallbox. В принципі, це ніщо інше, як прикріплена на стіні спеціальна розетка для електрокарів. Але за її допомогою електромобіль можна зарядити в десять разів швидше. Виробників таких станцій чимало: від автокомпаній до постачальників струму. Знайти їх у продажу - не проблема.

  • Зарядні пункти у Берліні

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Заправка на узбіччі

    Дорогою "заправити" електромобіль можна також за допомогою зарядних пунктів: у Німеччині на сьогодні налічується понад 16 тисяч вільнодоступних пунктів, стверджують у галузевій асоціації. Близько 12 відсотків з них дозволяють швидку зарядку електрмообілів. Таким чином, на один пункт зарядки в Німеччині припадає приблизно 10 електромобілів. Такий показник рекомендувала і Єврокомісія.

  • Зарядні пункти для електромобілів у ФРН: уряд хоче 100 тисяч до 2020 року

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Віставання від плану

    На додачу до вже наявних зарядних пунктів по всій Німеччині мають до 2020 року з'явитися ще щонайменше 100 тисяч зарядних пунктів - саме такий план прописано у коаліційній угоді між правлячими партіями ХДС та СДПН. Однак до цього показника ще далеко: за два останніх роки міністерство транспорту ФРН хоч і дало дозволи на спорудження 16 тисяч, але ввели в експлуатації лише близько тисячі.

  • На зарядній станції Tesla Supercharger

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Швидко, швидше, найшвидше

    Автовиробники також будують свої зарядні станції, як-от Tesla. Однак "заправитися" безкоштовно - це вже в минулому. Тепер клієнти на Tesla Supercharger повинні платити. BMW та Porsche також планують будувати свої мережі зарядних станцій. Перший прототип має потужність 450 кіловат - утричі вищу, ніж Supercharger. Це дозволить за три хвилини зарядити електрокар на 100 кілометрів шляху.

  • Зарядна станція Ubitricity у Берліні

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Зарядка від ліхтаря

    Швидко та недорого створити велику кількість зарядних пунктів має намір берлінський стартап Ubitricity, Для цього він планує переобладнти під зарядні станції стовпи вуличних ліхтарів. У Берліні в наступні два роки мають з'витися до тисячі таких зарядних пунктів. Такі пункти на базі ліхтарів вже є в Лондоні. Хто захоче зарядити електрмобіль у такий спосіб, повинен мати при собі спеціальний кабель.

  • Система для швидкої зарядки Технічного університету Ґраца

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Робот-заправник

    Досить неприємна ситуація, коли ви хочете "заправити" свій електрокар, а на загальнодоступній зарядці стоїть вже чиясь машина. І ще гірше, коли вона вже повністю зарядилася і не мала б займати місце. Вирішенням могли б стати автоматичні зарядні станції, на яких електромобілі "заправляли" б роботи. Саме над цим працюють дослідники з Технічного університету Ґраца, що в Австрії.

  • Автовиробники прагнуть, щоб електромобілі заправляли роботи.

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Автовиробники роблять ставку на роботів

    Інші дослідники теж працюють над розробкою роботів для заряджання електромобілів, як-от в Університеті Хемніца (на фото). Автоконцерн Volkswagen у співпраці з виробником роботів Kuka рік тому також представив відповідну розробку, а енергопостачальна компанія Innogy - робота-заправника у лютому цього року. Розробляє такі системи і Tesla.

  • Станція для заміни батарей в електромобілях від фірми nio

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Заміна батареї: повна замість порожньої

    Зарядка триває надто довго? Тоді, можливо, варто просто замінити батарею. Китайський автовиробник nio розробив спеціальні гаражі, в яких роботи замінюють батареї. Триває увесь процес лише дві хвилини. 18 таких установок уже працюють. До 2020 року компанія повинна збудувати уздовж важливого транзитного маршруту з півночі на південь Китаю до 1100 таких станцій.

  • У майбутньому зарядити електромобіль можна буде і без кабелю

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Зарядити без кабелю

    Технологія, яка вже доступна навіть для зубних щіток, у майбутньому має використовуватися і для електромобілів: індуктивна зарядка. Для "заправки" авто повинне зупинитися на спеціальному майданчику, струм буде передано бездротовим шляхом. А точно запаркувати електромобіль для зарядки допоможе автоматика. Над цим рішенням працюють такі автовиробники як Volkswagen, Mercedes, Porsche, Hyundai та Kia.

  • Renault та Qualcomm збудували у Франції тестову ділянку дороги для мобільної зарядки

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Зарядка під час їзди

    Ще більший комфорт забезпечить індуктивна зарядка, для якої не потрібно спеціально зупинятися. Автоконцерн Renault та виробник чіпів Qualcomm випробовують у Франції мобільну індуктивну зарядку. Тестову ділянку дороги обладнано магнітними коліями, батареї електромобілів мають заряджатися на швидкості в 100 кілометрів на годину. Над такою розробкою працює і стартап в Ізраїлі.

  • Мобільна зарядна станція фірми Chargery

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Рішення на крайній випадок

    ... а якщо все пішло не так - й зарядний пункт зайнятий, і робот поламався - то тоді за допомогою потрібно звернутися до мобільного сервісу із заряджання електрокарів. У ФРН співробітники стартапу Chargery за потреби швидко доставлять powerbank для знеструмленого авто, "заправлять" і відвезуть мобільний зарядний пристрій назад. Щоправда, повна зарядка триватиме до чотирьох годин.

    Автор: Інза Вреде, Андрій Пробитюк


DW.COM

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У Берліні Ілон Маск отримав премію Золоте кермо й оголосив про наміри спорудити в Німеччині свою фабрику

Завод Tesla під Берліном

Як Ілон Маск наелектризував Німеччину.  

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