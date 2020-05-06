Завод Tesla в Каліфорнії запрацює попри заборону влади

Керівник компанії Tesla Ілон Макс оголосив про те, що завод Tesla в місті Фрімонт у каліфорнійському окрузі Аламіда починає знову працювати, незважаючи на заборону місцевої влади. Про це в понеділок, 11 травня, Маск написав у Twitter, повідомивши, що робота заводу буде відновлена "сьогодні".

"Я сам буду на конвеєрі разом з усіма іншими. Якщо когось заарештують, я прошу, щоб ним виявився я один", - зазначив Маск.

Наприкінці квітня Маск привселюдно назвав карантинні заходи в штаті Каліфорнія "фашистськими". Під час телеконференції, присвяченої публікації квартального звіту, Маск розкритикував локдаун, запроваджений через пандемію викликаного коронавірусом захворювання COVID-19, заявивши, що це порушує конституційні права громадян. За його словами, охочі можуть залишатися вдома, але заборона залишати житло із загрозою арешту - "це по-фашистськи, це недемократично".

Читайте також: Tesla і ко: токсичне сміття для України?

9 травня Маск, невдоволений каліфорнійськими обмеженнями, заявив, що Tesla негайно перенесе свою штаб-квартиру та майбутні програми в Техас та Неваду. Зараз головний офіс компанії розташовується в каліфорнійському Пало-Альто.

Того ж дня керівник іншої відомої американської компанії - Facebook - Марк Цукерберг навпаки застеріг від передчасного послаблення локдауну, яке, на його думку, може призвести до нового спалаху інфекції.

Дивитись відео 01:56 Поділитись Протести екологів загрожують планам Tesla в ФРН (17.02.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3XtVZ Протести екологів загрожують планам Tesla в ФРН (17.02.2020)