Заборона кольорових тату: чому в ЄС хочуть запровадити нові правила?

Мешканка Кельна Анке Цаліш (Anke Zalisz) сідає у татуювальне крісло і підгортає рукави своєї сорочки. На її руках тату з зображенням бандита, танцівниці та жінки з прикрасою з пір'я. Усі перманентні малюнки - кольорові.

Цаліш працює майстринею татуювання вже 35 років і за цей час мала безліч клієнтів. Однак не виключено, що вже незабаром її робота суттєво ускладниться. Європейське хімічне агентство (ECHA) запропонувало вилучити з обігу певні речовини, які, ймовірно, небезпечні для здоров'я. У список потрапили і пігменти Blue 15 та Green 7, що містяться у переважній більшості татуювальних чорнил.

Майстриня тату Анке Цаліш

Довгострокові наслідки застосування пігментів не вивчені

У ECHA зазначають, що правила ЄС вже забороняють використовувати ці пігменти при виготовленні косметичних засобів. А те, що не слід наносити на шкіру, відповідно, не повинно опинятись й під шкірою, вважають в агентстві.

Існує припущення, що чорнила для татуювань містять канцерогенні речовини. Однак насправді про довгострокові впливи кольорових частинок на організм відомо зовсім небагато. Навіть у ECHA визнають, що, хоча ці хімічні речовини за певних умов можуть завдати шкоди здоров'ю, наслідки їх застосування практично не вивчені.

У Німеччині майстри тату, їхні клієнти і виробники фарб спільно виступають проти ініціативи агентства. У січні тату-майстер Йорн Ельзенбрух (Jörn Elsenbruch) опублікував онлайн-петицію з метою змусити парламент і уряд ФРН чинити тиск на Єврокомісію і таким чином перешкодити запровадженню заборони. Петицію підписали 150 000 осіб - цієї кількості достатньо для того, щоб їхню вимогу розглянув Бундестаг.

Тату мають половина мешканців ФРН у віці від 20 до 30 років

Згідно з результатами дослідження, проведеного на замовлення німецького журналу Apotheken Umschau, татуювання в Німеччині є у кожного п'ятого. А у віковій групі від 20 до 29 років кожен другий має на тілі перманентний малюнок.

Якщо пігменти Blue 15 і Green 7 зникнуть з ринку, це матиме катастрофічні наслідки для європейської тату-індустрії. "Робити татуювання без фарб неможливо", - наголошує у розмові з DW художник-татуювальник Свен Шінке (Sven Schinke). Він побоюється, що багато хто почне займатися татуюваннями підпільно - наприклад, замовляти чорнила з США або обслуговувати клієнтів у "задній кімнаті". "Я б вважав за краще робити свою роботу без ризику опинитися у в'язниці", - говорить Шінке.

Його колега Денніс Клотен (Dennis Klothen) вважає, що нові правила, по суті, можуть стати прихованою забороною на професію. Незважаючи на відсутність довгострокових наукових досліджень, багато тату-майстрів протягом років спостерігають за тим, як організм людини реагує на нанесення пігментів під шкіру, наголошує він. "Клієнти повально не захворюють на рак і у них не відвалюються руки", - зазначає майстер татуювань.

Чи можна буде замінити пігменти?

У квітні країни-члени ЄС мають намір обговорити ініціативу ECHA. Якщо вона буде схвалена, то за рішенням Брюсселя буде встановлений перехідний період, протягом якого ще буде дозволено використання речовин. Одночасно фахівці шукатимуть альтернативи пігментам Blue 15 та Green 7. Їх виробники і тату-майстри, втім, сумніваються, що ті будуть знайдені. "Ці пігменти незамінні, і заборона на їхнє використання зажене тату-індустрію назад в кам'яний вік", - каже представник однієї з компаній-виробників чорнил.

У свою чергу Денніс Клотен не бачить сенсу у встановленні перехідного періоду. "Якщо пігменти дійсно такі шкідливі і можуть викликати онкозахворювання, навіщо ж дозволяти їх використовувати у перехідний період? - дивується він. - Увесь цей замисел абсолютно не продуманий", - висновує татуювальник.