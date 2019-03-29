"Жовті жилети" вдвадцяте вийшли на вулиці міст Франції: затримано 100 осіб

На вулиці французьких міст у суботу, 30 березня, вже вдвадцяте вийшли "жовті жилети", проте кількість учасників протестів скоротилася порівняно з попередніми акціями. За даними міністерства внутрішніх справ Франції, у демонстраціях по всій країні взяли участь 33 700 осіб, зокрема 4000 - в Парижі. Минулої суботи на вулиці вийшли понад 40 тисяч протестувальників.

Уже другий тиждень поспіль "жовтим жилетам" заборонено протестувати на Єлисейських полях в Парижі, а також у центрах ще кількох французьких міст. Утім, під час протестів спорадично виникали сутички між демонстрантами та правоохоронцями. За даними французького МВС, у Парижі було затримано 37 осіб, загалом у Франції - понад 100.

Нагадаємо, 29 березня в Парижі суд з розгляду кримінальних справ засудив одного з лідерів протестного руху "жовтих жилетів" до штрафу у розмірі 1500 євро. 34-річному Еріку Друе інкримінували організацію демонстрацій, на проведення яких владою була накладена заборона.

Хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції розпочалася ще 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри, часто виникали насильницькі сутички протестувальників з правоохоронцями. Відтоді акції не припинялися й сягали піку у вихідні.

5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне. В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які президент країни Еммануель Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінкою економістів, ця цифра становить 15 мільярдів євро. Однак, попри поступки з боку влади, "жовті жилети" вирішили продовжувати протести.