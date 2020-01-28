Життя євреїв у Польщі після Голокосту - "Європа у фокусі" (відео)

Румунія: деревинна мафія знищує ліси та лісників. Італія: рух під назвою "Сардини" виступає проти правопопулістів. Іспанія: влада Мадрида та активісти борються із зеленим папужками.
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06:04 Польща: равин з Нью-Йорка відроджує єврейські громади.
05:26 Румунія: деревинна мафія знищує ліси та лісників. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті https://p.dw.com/p/3Wv53
00:10 Італія: рух під назвою "Сардини" виступає проти правопопулістів.
11:37 Іспанія: влада Мадрида та активісти борються із зеленими папужками. 16:01 Боснія і Герцеговина: мультиетнічний музичний гурт бореться з дискримінацією. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті https://p.dw.com/p/3Wv53
Народна міліція з праворадикальними поглядами у Берліні. Вчителі зі зміни клімату в британських школах. Любитель тварин створює протези для котів і собак у Туреччині. Французи страйкують вже другий місяць поспіль. (20.01.2020)
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Франція: хто такі клошари і як їм допомагають соціальні мережі. Італія: чому виробники музичних інструментів в Європі в шоці. Росія: унікальна соціальна ініціатива в російській глибинці. (30.12.2019)
Чому єврейська громада ФРН дедалі більше потерпає від антисемітизму. Як у Швеції вирощують рибу та зелень у підвалах. Чому Барселону заполонили нелегальні торговці. Навіщо сміттярі в Анкарі збирають викинуті книги. (16.12.2019)