 Життя євреїв у Польщі після Голокосту - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.01.2020

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Політика й суспільство

Життя євреїв у Польщі після Голокосту - "Європа у фокусі" (відео)

Румунія: деревинна мафія знищує ліси та лісників. Італія: рух під назвою "Сардини" виступає проти правопопулістів. Іспанія: влада Мадрида та активісти борються із зеленим папужками.

DW Fokus Polen (DW)

Равин з Нью-Йорка відроджує єврейські громади у Польщі

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами: 

06:04 Польща: равин з Нью-Йорка відроджує єврейські громади.

05:26 Румунія: деревинна мафія знищує ліси та лісників. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті https://p.dw.com/p/3Wv53

00:10 Італія: рух під назвою "Сардини" виступає проти правопопулістів.

11:37 Іспанія: влада Мадрида та активісти борються із зеленими папужками. 16:01 Боснія і Герцеговина: мультиетнічний музичний гурт бореться з дискримінацією. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті https://p.dw.com/p/3Wv53

 

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Докладно

DW Fokus Polen (DW)

Життя євреїв у Польщі після Голокосту - "Європа у фокусі"

Як деревинна мафія у Румунії знищує ліси та чому влада Мадрида та активісти борються із зеленим папужками.  

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