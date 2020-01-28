Життя євреїв у Польщі після Голокосту - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

06:04 Польща: равин з Нью-Йорка відроджує єврейські громади.

05:26 Румунія: деревинна мафія знищує ліси та лісників. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті https://p.dw.com/p/3Wv53

00:10 Італія: рух під назвою "Сардини" виступає проти правопопулістів.

11:37 Іспанія: влада Мадрида та активісти борються із зеленими папужками. 16:01 Боснія і Герцеговина: мультиетнічний музичний гурт бореться з дискримінацією. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті https://p.dw.com/p/3Wv53