 Жебрацькі зарплати швачок під лейблом ″Made in Europe″ у Північній Македонії - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.02.2020

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Політика й суспільство

Жебрацькі зарплати швачок під лейблом "Made in Europe" у Північній Македонії - "Європа у фокусі" (відео)

Данія: у Гренландії очікують зиску від зміни клімату. Великобританія: через Brexit британці можуть лишитися без улюблених ласощів. Німеччина та Польща: мисливці проти африканської чуми свиней.

У Північній Македонії швачки, які працюють на європейські лейбли, отримують мізерні зарплати (SWR)

У Північній Македонії швачки, які працюють на європейські лейбли, отримують мізерні зарплати

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:54 Німеччина та Польща: мисливці проти невидимої небезпеки - африканської чуми свиней

06:10 Данія: у Гренландії очікують зиску від зміни клімату

12:24 Великобританія: через Brexit британці можуть лишитися без улюблених ласощів

16:35 Північна Македонія: швачки за жебрацьку зарплату шиють одяг "Made in Europe"

22:29 Нідерланди: втеча з музею замість нудних екскурсій На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube через авторські права. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3XCS4

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Аудіо й відео до теми

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Котячі патрулі проти пацюків у Лісабоні - "Європа у фокусі" (30.12.2019)  

Литовські ельфи проти російських тролів - Європа у фокусі (16.12.2019)  

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Німеччина та Польща: мисливці проти невидимої небезпеки - африканської чуми свиней. Данія: у Гренландії очікують зиску від зміни клімату. Великобританія: через Brexit британці можуть лишитися без улюблених ласощів. Македонія: швачки за жебрацьку зарплату шиють одяг "Made in Europe". Нідерланди: втеча з музею замість нудних екскурсій.

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