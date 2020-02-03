Жебрацькі зарплати швачок під лейблом "Made in Europe" у Північній Македонії - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:54 Німеччина та Польща: мисливці проти невидимої небезпеки - африканської чуми свиней

06:10 Данія: у Гренландії очікують зиску від зміни клімату

12:24 Великобританія: через Brexit британці можуть лишитися без улюблених ласощів

16:35 Північна Македонія: швачки за жебрацьку зарплату шиють одяг "Made in Europe"

22:29 Нідерланди: втеча з музею замість нудних екскурсій На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube через авторські права. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3XCS4